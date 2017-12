Tradisjonsrik juleturnering i bridge på Søm

KRISTIANSAND: Søm Bridgeklubb spiller sine klubbkvelder hver onsdag på Randesund bydelshus. Det makkerpar med den høyeste sammenlagte score står igjen som vinnere. I år trakk den populære turneringen mange spillere fra Kristiansand-regionen. Best av alle ble Markus Bruno/Roald Mæsel tett fulgt av Stig Drangsholt/Harald Gjellestad med Per Skretting/Harald Sagevik på tredjeplass.

Les resultatlisten HER

Et spill fra Juleturneringen på Søm Stig Drangsholt luktet på seieren, men måtte til slutt ta til takke med andreplass. Dette spillet fra den andre spillekvelden ga Stig et håp om seier etter at Stig utnyttet en liten motspillsfeil på mesterlig vis.

Som vi ser ble Stig som SYD spillefører i 3NT.

Vest startet motspillet med ruter som Stig slapp til esset på hånden. Spar konge i neste stikk vant øst med esset. Nå glemte øst å telle stikk da han litt sløvt fortsatte med ruter.

Stig takket for muligheten og hentet sine stikk i minor, før den siste var posisjonen blitt denne

Kløver 5 ble spilt fra syd, fra nord kastet Stig hjerter konge men hva skulle øst gjøre? Hjerter ess gir Stig stikk for knekten og spar gir ham de tre siste i den fargen!

En enkel og søt liten skvis ga Stig 12 stikk og delt topp på spillet. Ut fra meldingene skulle øst sett hva som kunne komme da han var inne på spar ess skulle han selvsagt tatt for hjerter ess. Hoppmeldingen til 3NT direkte over 1 ♥ avgis normalt med en gående kløverfarge.