Oddersjaa-utøver vant Hovedlandsrennet

GÅLÅ: Første dag av årets hovedlandsrenn på Gålå ble en fantastisk dag for Oddersjaa. Strålende vær, et par minusgrader og flott løyper skapte fine rammer for dagen. Ikke rart det var god stemning i leiren til Agder og Rogaland skikrets, som Oddersjaa er en del av.

Det er i år bortimot 1000 løpere påmeldt til Hovedlandsrennet, løpet som regnes for å være uoffisielt norgesmesterskap for 15-og 16-åringer.

Thomas har hatt en veldig sterk sesong, og hadde på forhånd ambisjoner om å hevde seg i toppen av klassen. Han var blant de sist startende i klassen, og hadde dermed konkurrentenes tider å bli sekundert mot.

Thomas kjente tidlig at han hadde en god dag, og etter en offensiv åpning fikk han gode sekunderinger. Da han mot slutten av løpet skjønte at det dreide seg om en sekundstrid om gullet, var det bare å gi alt!

Etter en heroisk sluttspurt, kom han i mål så sliten som han aldri hadde vært før. Og det holdt til gull! Fem sekunder foran nr. to, Fredrik Hoksrud Myhre fra Gulset. Å vinne hovedlandsrennet er det klart største man kan oppnå som 16 åring.

Etter løpet fortalte sa Thomas:

– Jeg visste at jeg var i god form, og kunne være med å kjempe høyt der oppe, men at det skulle bli seier hadde jeg aldri trodd. Helt rå opplevelse!

Jenter 15 år var først ut på dagens distanserenn i skøyting. Astrid fulgte opp den flotte utviklingen hun har hatt denne sesongen med et solid skøyteløp hun kan være godt fornøyd med.

Videre fulgte guttene i 15-årsklassen opp med gode løp, og hadde gode opplevelser i den tøffe 5 km løypa. Aller mest fornøyd var Daniel som ble nr. 128 blant over 300 fullførende løpere.

I jenter 16-klassen leverte Camilla en flott debut på Hovedlandsrennet, og fikk en veldig fin 38. plass blant 200 fullførende jenter.

I den sist startende klassen, gutter 16 år, hadde vi to løpere til start, Hans og Thomas. Hans gikk inn til et løp han er ok fornøyd med, og ser fram til å bite enda hardere fra seg på lørdagens sprint.

Lørdag er det klart for nytt renn på Gålå, sprint i klassisk stil.