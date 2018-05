GRIMSTAD: Dagen begynte 09.30, med 40 glade trimmere på startstreken (blant disse 23 damer). Da den ene rytteren fikk tekniske problemer på Birkeland, stoppet like godt halve gruppen og tok seg en tur på cafè. Da alle var klare, syklet de sammen til mål og alle fikk en fin tur.

Videre fulgte to grupper med fartsholdere (Rådyrbukk og Villrein), og to grupper for de som virkelig ville kjenne på melkesyra (Elgokse og Kronhjorten). Både Rådyrbukk og Villrein klokka inn på planlagte tider, med snitthastighet på henholdsvis 30 og 35 km/t.

I Elgokse samarbeidet rytterne godt for å komme inn på en god tid. På de siste 30 kilometerne fra bunnen av Søre Herefoss, ble det delt inn i flere grupper som kjørte sammen til mål. Første rytter i Elgokse brukte 1 time og 57 minutter, og her var puljen fulltegnet med totalt 70 påmeldte.

Kronhjorten var siste pulje ut fra Dømmesmoen, også denne fulltegnet med 70 ryttere. Her var det høy fart fra start og mange ryttere prøvde å slite seg løs fra hovedfeltet. Til slutt kom en mindre gruppe med åtte ryttere seg løs ved Storemyr i Lillesand, med hovedfeltet jagende bak. I Søre Herefoss kom en ny gruppe løs fra hovedfeltet med totalt 12 ryttere.

De klarte å hente den fremste gruppen med en kilometer igjen til mål. Hovedfeltet prøvde å hente ledergruppen på de siste 30 kilometerne, men kom i mål et og et halvt minutt bak. Først over målstreken, og dermed årets Kronhjort ble den 17 år gamle Aleksander Halvorsen fra Kristiansand etter en imponerende avslutning.

I målområdet fikk alle rytterne en nygrillet burger, og en velfortjent pust i bakken. Grimstad sykleklubb vil gjerne takke frivillige arrangører, deltakere og publikum for en flott start på sykkelsesongen.

