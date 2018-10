Kristiansandere med bronse i teamgym-EM

Foruten de nevnte tredjeplassene kom Norge hjem fra mesterskapet i Portugal med en fjerdeplass i miks senior (her var Hanne Sødal fra Kristiansands Turnforening med) og en femteplass i junior dame (her var Tomine Byremo og Camilla Karlsen fra Kristiansands Turnforening med, mens Helle Sødal var ubenyttet reserve).

– Det var rimelig nervepirrende å stå på sidelinjen som trener for junior miks-laget, sier Henrik Moum.

Han forteller at det norske junior miks-laget kvallet inn som nummer fem, og avanserte til tredjeplass i fredagens finale. Men etter at jubelen hadde lagt seg, ble det klart at Storbritannia hadde lagt inn en protest på sin karakter i frittstående. Den ble imidlertid ikke tatt til følge.

Sjekk alle resultatene her

Les også: Kristiansandere til teamgym-EM