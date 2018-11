Sørlandsrytter til Slovakia

Sammen med Margrethe Hartmann fra Bærum Rideklubb reiser Flam fra Norge til Samorin i Slovakia for å ri om penger og poeng for å klatre på verdensrankingen.

Mens de aller beste er i Doah i Qatar for å ri Global Champions Tour i sprangridning, er mange av de neste beste i Slovakia på det flotte anlegget i Samorin.

Stevnet i Samorin avvikles under førsteklasses forhold i Europas største ridehall og hele 130 ryttere fra hele verden har meldt sin ankomst. Stevnet er delt i to. En del med klasser for de mer uerfarne hestene og en for eliten. De to norske har med seg flere hester slik at de kan starte i begge delene av stevnet og høster verdifull erfaring.