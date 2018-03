Agder dominerte NM-pallen i bridge

STAVANGER: NM for veteranlag og NM for damelag er populære turneringer og mer enn 200 spillere fra hele landet samlet seg for å kjempe om de gjeve medaljene. I bridge regnes du som veteran fra du har fylt 65 år. Tidligere har grensen vært 60 og vi er i en mellomfase hvor man i løpet av noen år gradvis løfter grensen opp til 65.

Fra Agder var vi sterkt representert i begge klasser og det skulle vise seg at spillerne fra Agder ikke lot seg spille ut av banen. Tre av seks medaljeplasser gikk til lag med «våre» spillere. Dette er svært sterkt og befester posisjonen som en av Norges sterkeste bridgekretser. Det ble gull til de to landslagsspillerne fra Farsund, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding, i dameklassen.

Nils Kvangraven

I veteranklassen vant Kristiansand-spillerne Erik Dahl, Jon Solli Hansen og Bjørn Fjellestad sølv mens de landslagsuttatte brødrene Helge og Roald Mæsel fra Kristiansand og Farsund sikret seg bronse.

Nils Kvangraven

Resultat NM Dame Lag

Resultat NM Veteran Lag

Et spill fra turneringen

Som vanlig ser vi nærmere på et spill fra turneringen. Her skal vi få se Kristiansands mest populære fastlege, Jon Solli Hansen, vise seg frem som en dyktig spillefører.

Erik Dahl og Jon Solli Hansen fra Kristiansand gjorde sine saker bra under årets NM for veteranlag. Sammen med Kai Jørstad og Bjørn Fjellstad spilte de seg inn til en pen sølvmedalje i det 16 lag sterke feltet.

På dette spillet ser vi hvordan gutta fant frem til toppkontrakten i ruter. Systemavtalene var ikke veldig nøyaktige og da ble det en grovere håndtering av kortene enn vi normalt ser. Men hva gjør vel det når det blir toppnotering?

Hjerter ess i utspill ble trumfet hos nord med esset.

Hvis ruterfargen er fordelt 2-2 eller 3-1 hos motparten, vinnes kontrakten lett ved å spille ruter til nieren fulgt av ruter til trumf. Nå kan spillefører stikke over ruter dame i neste stikk og ta ut trumfen. Håndens siste hjerter kastes på sparfargen og kontrakten vinnes med 4 stikk i spar, 2 stjelinger i hjerter, 5 stikk i trumf og 2 i kløver. Det var denne spilleplanen Jon Solli Hansen valgte da han greit spilte hjem 13 stikk som en av få i årets mesterskap.

Skulle trumfen være fordelt 4-0, vil spillefører oppdage det i annet stikk. Da må spillefører velge om man skal satse på å godspille kløverfargen ved å ta finessen etter damen eller satse på å trumfe god fargen ved at damen sitter doubleton eller tredje. Eventuelt om man fortsatt skal stjele den andre hjerteren og satse på at man får en overgang ved å stjele seg tilbake i kløver etterpå (hvis vest har 4-trumf kan dette gi høyning).

For de som liker oddsberegning, gir 3-3 rundt 35 % sjanse mens finessen gir 50 % suksess. Når det er sagt, må vi ta med at man også får med seg at damen faller annen (9,5 %) eller singleton (2,5 %) ved å spille fra topp, mens finessen også tar med seg singleton dame hos øst (legger ned esset først). Man må også sikre seg nok overganger for å gjennomføre øvelsen.

Inger Lene Hangeland arrangerer løpende kurs for juniorspillere. Fredag 23. mars holdes introkurs på Tveit for elevene ved Ve skole.

