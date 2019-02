Trening på godt og vondt

BLOGG: Trening har alltid vært en stor del av meg. Bare på denne måten kan jeg koble av verden og være sammen med meg selv. Sortere tankene og hente ny energi.

Da jeg var 18 år, mistet jeg min eneste bror i en ulykke. Dette var en enorm påkjenning både fysisk og psykisk og som et resultat av dette pådro jeg meg kronisk muskelsmertesyndrom. Det innebærer at jeg i perioder med mye stress blir veldig dårlig. Jeg får betennelser i musklene, som igjen er veldig smertefullt.

Behandling og trening

Det finnes ingen lettvint kur mot dette, men trening og jevnlig behandling hos fysioterapeut/kiropraktor er en nødvendighet. Jeg er overbevist om at jeg hadde vært veldig mye dårligere i dag om jeg aldri hadde trent før. Kroppen min er sterk og tåler mye mer.

Min treningskarriere begynte etter jeg mistet min bror. Da jeg var rundt 21–22 år, slet jeg med mye smerter og hadde et sterkt behov for å forandre noe i livet mitt. Både smertene og sorgen var uutholdelig og jeg ønsket at jeg var en ”annen”. Jeg bodde i Oslo på denne tiden og jeg meldte meg inn på et treningsstudio. Jeg hadde også oppfølging av en personlig trener som lærte meg så mye om trening og kosthold.

Resultatene kom overraskende fort og jeg ble hekta. Da mener jeg ikke bare den fysiske endringen men også mestringsfølelsen jeg opplevde og den gode følelsen av å ”koble av”.

Ond sirkel

Jeg trente to ganger om dagen. Stod opp grytidlig slik at jeg rakk ei kardioøkt før jeg dro på jobb, på kvelden trente jeg styrke.

Formen var upåklagelig, men det utviklet seg i feil retning. Jeg begynte å avlyse sosiale happeninger fordi det passet ikke inn med treningen og hva jeg tillot meg å spise. Jeg begynte å lage regler for meg selv og alt jeg tenkte på var neste treningsøkt og hva som var sunt og usunt.

Jeg kom inn i en ond sirkel som var vanskelig å komme seg ut av. Mat og trening hadde tatt fullstendig kontroll over meg. Jeg fikk ikke lenger den roen rundt treningen jeg hadde i begynnelsen og alt med trening og mat hadde blitt enda en stressfaktor.

Noen år seinere fikk jeg to barn med 15 måneder mellomrom. Da ble naturligvis treningen satt litt på vent. Jeg var aktiv sammen med barna og gikk lange turer.

I 2012 flyttet jeg til Kristiansand. Jeg kjente ikke så mange her og meldte meg på et treningssenter og tok opp igjen treningen.

Hjelp fra strongman-kjæreste

Tidligere har jeg ikke vært opptatt av å løfte så innmari tungt. Det var først etter at jeg begynte å trene med min kjæreste Kjetil Finnes at jeg begynte å teste ut styrken. Han motiverte meg til å gå ut av komfortsonen og har heiet meg fram hele veien.

Han har lært meg mye om trening og jeg har også blitt med på en del strongmantreninger. Det er så gøy fordi det er en helt annen måte å trene på og man blir skikkelig gira av hele greia. Kjetil har ønsket flere ganger at jeg skal delta i dameklassen på strongmanstevner eller andre fitnesskonkurranser, men det har jeg ikke hatt mot til ennå.

I 2016 dro jeg for å se på Wall of Fame på Bear Cave i Vågsbygd. Da jeg kom dit, slo konkurranseinstinktet inn og jeg endte opp med å delta. Jeg fikk 3. plass sammenlagt i dameklassen. Året etter klarte jeg mitt tyngste løft i knebøy noensinne. 112,5kg med en kroppsvekt på 50kg. Det holdt til å vinne i den disiplinen. Det var stas.

Jeg hadde også en online coach i denne perioden som satt opp treningsprogram og kostplan for meg. Jeg studerte på UiA og hadde mye tid til trening.

Mindre, men god trening

I dag jobber jeg 80 prosent og tar en videreutdanning i psykisk helsearbeid, i tillegg til å være mamma. Naturlig nok har jeg ikke like mye tid til trening nå som jeg hadde tidligere. Jeg trener rundt tre dager i uka på ettreningssenter og jeg har ofte med barna. Jeg trener stort sett program, men i perioder med lite trening har jeg mest fokus på baseøvelsene.

Målet nå er å opprettholde formen og styrken og jeg har ikke planer om noe konkurranse i nærmeste framtid. For meg handler trening om mestring, velvære og god helse.

Max løft / 50 kg kroppsvekt:

Markløft 117,5 kg

Knebøy 112,5 kg

Beinpress 200 kg

Dekkvelt ca. 220 kg

Pushpress med stang 50 kg

Farmers walk (22 meter med 55kg i hver hånd)

Bear Cave wall of fame 3. plass 2016