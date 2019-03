Hadde gitt opp NM-gull. Så vant hun likevel

KVINESDAL: Sonja var svært glad etter å ha gått til topps i senior damer + 70 kilo i helgas fullkontakt-NM. Det ble arrangert i Kvinesdal, i forbindelse med at klubben har 40-årsjubileum i år. Sonja forteller her med sine egne ord om veien til NM-gullet:

Etter å ha trent karate i over 25 år, har det blitt en livsstil for meg. Man blir aldri for gammel, og kan alltid lære noe nytt. Det er kanskje den største motivasjonen jeg har for å holde på med en sport over så mange år.

I tillegg trener jeg i et fantastisk godt miljø, som på mange måter oppleves som en familie.

Å oppnå en NM-tittel har alltid vært et mål, men etter hvert som årene har gått, og jeg ikke har klart å utnytte mulighetene, så forsonet jeg meg for et par år siden at det løpet var kjørt.

Jeg har en nær relasjon til Kvinesdal Karateklubb. Ettersom de i år skulle arrangere NM i fullkontakt-karate, fikk jeg invitasjon av Sensei Roy Svendsen i klubben om å delta.

Da tenkte jeg at jeg selvsagt måtte stille, det ble jo på en måte på hjemmebane for meg også.

I et par måneder før NM har jeg reist bort til Kvinesdal og deltatt på noen treninger med dem for å sparre, og de har vært fantastisk inkluderende. Jeg har fått utrolig god oppfølging med råd og treningsopplegg, og under NM stilte de også med coach og sparringpartner.

Det viser hvor gode relasjoner man kan ha på tvers av klubber, og at man får god hjelp til å oppnå de mål man har satt seg.

Samtidig som det var fantastisk godt å endelig nå helt opp, så føltes det veldig godt å ta med meg en tittel til klubben min, Vågsbygd Karateklubb. Det var veldig viktig for meg å gi noe tilbake, etter å ha fått så mye i løpet av så mange år.

