Fra sisteplass til nummer 45 i verden

BLOGG: Jeg startet å spille golf da jeg var ti år gammel. Pappa var veldig ivrig med å følge meg opp på treninger og kjørte meg til konkurranser over hele landet og, etter hvert som jeg ble bedre, hele verden. Jeg var aktiv som liten og var også innom håndball og fotball, men fant så ut at golf var det jeg ville satse på. Golf er en individuell idrett og jeg kunne dra på trening når jeg ville og det var ingen som stoppet meg fra å bli bedre.

Som junior var jeg imidlertid ikke særlig god. Ved flere anledninger endte jeg på sisteplass av alle startende, men både pappa og familien var like stolt, og det var vel det som gjorde at jeg fortsatte. De pushet meg samtidig som de støttet meg. Jeg har alltid vært et konkurransemenneske, og jeg hater å tape. Etter hvert som jeg ble bedre, og startet å kjempe om seire og ikke sisteplasser, startet jeg på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum.

Dette gjorde at jeg kunne trene med flere jevnaldrende og hadde trenere som visste hva som måtte til for å bli bedre og kunne utfordre meg fysisk, mentalt og golf teknisk hver dag for å bli så god som jeg ønsket. Det var også her jeg fikk en bedre forståelse for hva som faktisk måtte til for å nå mine mål og drømmer om og en dag spille profesjonell golf.

Flyttet som 16-åring

Å flytte ut som 16-åring og bo for seg selv var utfordrende til tider. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til før jeg flyttet og så hva slags utfordringer som ventet meg. Jeg vokste mye som person på disse tre årene på videregående og de åpnet også opp andre dører videre i livet.

Jeg har alltid vært glad i å trene mye, og mens jeg gikk på NTG fikk jeg flere anledninger til å representere Norge på forskjellige turneringer i Europa. College har alltid vært en drøm, og da jeg spilte en turnering i Tsjekkia, møtte jeg assistenttreneren til golflaget på Kent State University. Vi hadde en god tone, og jeg ble tilbudt et fullt stipend på det universitetet. Jeg flyttet til den andre siden av verden for å fortsette å følge drømmen og for å kunne spille mot og med de aller beste amatørene i verden. Selv om jeg savner familien og vennene mine i Norge mye, har jeg fått muligheten til å bli kjent med så mange mennesker gjennom både golfprogrammet og skolen. De tok meg imot med åpne armer og har vært som en familie nummer to for meg.

Kent State var på det tidspunktet ranket som et av de 15 beste golfprogrammene i hele USA, så jeg visste at det kom til å bli tøft å kvalifisere meg til turneringer og jeg at måtte heve spillet mitt for å ha en sjanse. Det gjorde at jeg jobbet hardt og utfordret meg selv både ved å trene mer og bedre. Jeg trener i snitt 35 timer hver uke, inkludert fysisk, mentalt og selve golfspillet.

Kjempebyks på rankingen

Det kan til tider bli veldig hektisk når man studerer fulltid ved siden av. Jeg valgte å studere Exercise Physiology, en major som jeg trives kjempegodt med. Jeg har siden mitt første år på college spilt alle turneringer unntatt én. Suget etter å bli bedre hver dag har bare blitt større etter jeg startet på skolen i USA, og jeg har forbedret rankingen min fra over 700 på WAGR, som er den offisielle rankingen for amatører i hele verden, til nå å være ranket som den 45. beste amatøren i hele verden.

Jeg har vunnet tre individuelle collegeturneringer og fått være en del av et av de aller beste lagene i hele USA i snart tre år. Samtidig som jeg har hatt fine framganger på college, vant jeg også kongepokalen i Norge sommeren 2018, og fått æren av å representere Norge i EM og VM.

Det er så motiverende å se tilbake på min juniorkarriere hvor jeg slet med å komme meg under 90 slag, til nå å ha en snittscore under par. Jeg ser positivt på framtida og har fortsatt et mål om å kvalifisere meg til LPGA som er den øverste profesjonelle touren for damer. Jeg vet jeg har kapasitet og treningsvilje til å nå alle de målene jeg setter meg, og jeg er spent på å se hva framtida bringer.

