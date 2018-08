91-åring holder koken i Terrengkarusellen

KRISTIANSAND: I 2017 skjedde det en historisk begivenhet i Terrengkarusellen Kristiansand. En ny årsklasse måtte opprettes. Eller; måtte og måtte; det ble gjort med største glede og beundring! For første gang i Terrengkarusellens 43 årige historie hadde vi en deltaker over 90 år!

Jeg ble bedt om å ta en prat med denne eldste deltakeren i Terrengkarusellen under høstens første Terrengkaruselløp. Som en forberedelse til treffet gjorde jeg slik man av og til gjør, jeg googlet. Tastet inn navnet Ommund Skomedal. Og gjett hva jeg fant!

Det første som dukket opp var et innlegg fra flere år tilbake hvor han gjorde comeback i Terrengkarusellen, allerede da omtalt som superveteran. Jeg finner også resultatlister fra Sesilåmi og noe informasjon fra Forsvaret. Ja, endatil finner jeg ut at han har en egen Facebookprofil!

Kvikt blikk og godt humør

Nysgjerrigheten min er i helspenn; hvordan er dette mulig? Og hva kan denne mannen gi en oss av råd og ideer for å få et godt og langt liv?

I Jegersberg blir jeg møtt av en mann med kvikt blikk og godt humør. Han ler godt når jeg spør hva han tenker om fremtiden og den stadig mer passive livsstilen mange mennesker har. «Kanskje kan medisiner holde folk i form i fremtiden», funderer han. «En ting er i alle fall sikkert. Du kan takke deg selv! Dette sa en lege til meg for mange år siden, og dette er veldig riktig», fremhever Ommund. «Jeg anbefaler alle å begynne å mosjonere, og terrenget er det beste treningsapparatet vi har. Det er best å starte mosjoneringen tidlig, men det er aldri for sent å starte», sier veteranen.

Han har vokst opp med å måtte bruke beina. Somrene ble tilbragt på setra og turene ned i dalen ble mange. Han har også fått mye aktivitet gjennom sin yrkeskarriere i forsvaret. Sportslig sett har han alltid likt best å gå på ski, og har deltatt i masse skirenn. Sommerstid har han løpt mye, aller mest for å holde skiformen ved like. Han har tilbakelagt mange mil i flotte løyper i og rundt Kristiansand med startnummer på brystet. «Av og til hadde vi ikke startnummer heller», legger han til som en kuriositet.

Så lenge skutan kan gå!

Latteren kommer igjen, og han veiver litt med armene for å tydeliggjøre noen av forskjellene på Terrengkarusellen før i tida og Terrengkarusellen i dag. Når han slår ut med armene, ser vi begge utover Grønn Slette i Jegersberg hvor det er et yrende folkeliv og en hel liten landsby med telt, portaler, lastebiler og ikke minst en stor frivillig gjeng som sørger for flotte rammer rundt hvert eneste karusellløp.

Ommund kunne lært oss masse om idrettsarrangement før i tiden, men min største interesse ligger i hva nøkkelen kan være for å beholde god helse til tross for høy alder. Også her kommer svaret ganske konsist etter en kort tenkepause: «Grunnen til at jeg sitter her i dag er at jeg har brukt kroppen i jobb og trening. Jeg oppfordrer alle til å slå av tv-en og komme seg opp av sofaen!»

Hvor lenge han har tenkt å holde på? «Jeg holder på så lenge skutan kan gå», er det kontante svaret. Etter denne kommentaren forsvinner han av gårde for å gjennomføre dagens løype.

Ommund Skomedal har fullført seks terrengkaruselløp til nå i år. Kan han, så kan kanskje du og jeg også?