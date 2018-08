Gull og sølv til KOK i ultra-NM

Ultra-NM sist helg gikk på Høydalsmo i Telemark. Løperne fikk virkelig prøvd seg i et flott innlandsterreng, med åpne myrer og god løpbarhet. 18 grader og lettskyet vær gjorde løpsforholdene optimale. Ultra-NM er langt, med vinnertider fra 90 minutter til 150 minutter.

Marianne vant seniorklassen 5.30 minutter foran Kamilla Olaussen fra Fredrikstad SK. Hun ledet den 10,9 km lange løypa fra start til mål. Hun orienterte sikkert, og med god fart resulterte dette til nok et NM-gull til Marianne. Under VM i Latvia for en drøy uke siden fikk hun 8. og 11. plassen henholdsvis på mellomdistansen og langdistansen. Og med 4. plass på VM-stafetten, viser Marianne også i år at hun er med i verdenseliten.

Sebastian Daland kjempet seg inn til en flott sølvmedalje i H 19-20, bare slått av suverene Kasper Fosser fra Heming. Løypa var 15,1 km. Gode løpsbein og sikker orientering, gjorde at det var en meget fornøyd KOK-er vi traff i mål.

Marius Aurebekk løp inn til en fin 6. plass i H 17-18. Sander Arntzen fra Asker, vant den 12,5 km lange løypa.

Både Sebastian Daland og Marius Aurebekk var med på NOFs samling i Danmark for en uke siden. Dette var en samling rettet mot Jr-VM neste år.

I H21 var det Vegard Danielsen som var best av våre. Løypa var 20,4 km lang, og Vegard fikk en 12. plass 22 minutter bak verdenseneren Olav Lundanes. Dag Blandkjenn og Petter Marki Erichsen fikk henholdsvis 19. og 27. plass.

Øvrige KOKere var: Marius Pytten nr. 11 i H 19-20, Christiane R. Bøckman nr. 32 i D 17-18 og David Runde og Kristian Pytten nr. 21 og 36 i H 17-18.

Vi nevner også at ultra-NM, den gang lang NM, gikk i Høydalsmo for 42 år siden, og vår egen Øystein Halvorsen var invitert som hedersgjest. Han ble nemlig norgesmester det året i H21-klassen. I tillegg til ultra-NM søndag var det NC mellomdistanse på Rauland dagen før. Marianne valgte å stå over, og Sebastian Daland hadde den beste plasseringen med en 7. plass i H19-20.