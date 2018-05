WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) rangerer utøvere i hver vektklasse basert på poeng. Poengene får man ved å delta i EM, VM, verdenscuper og andre store internasjonale konkurranser, og antallet man får avhenger både av hvor mange kamper man vinner, om man får medalje og hvor stor konkurransen er.

Etter en god sesong i fjor og en god start på årets sesong, er jeg nå rangert som nummer to i verden i min vektklasse. Målet mitt har vært å etter hvert komme opp på topp fem, så det er veldig gøy at jeg har klart å komme meg opp på andreplass allerede. Så nå gjelder det bare å stå på for å holde plasseringen, og sakte men sikkert sikte mot førsteplassen!

Skjermdump

5.plass i Østerrike

I slutten av april deltok jeg i en verdenscup i Østerrike, der det ble litt stang ut. Jeg har slitt litt med en skade i beina, og da klassen min i tillegg ble flyttet to timer fram uten forvarsel slik at jeg ikke fikk varmet opp, var ikke kroppen helt fornøyd. Like vel klarte jeg å vinne første kamp takket være god timing og lang rekkevidde.

Privat

I kvartfinalen møtte jeg sølvvinneren fra VM, som er en veldig god sparker. Jeg har gått mot henne før, og visste at det kom til å bli vanskelig å komme seg forbi beina hennes, men hadde en plan for hva som var taktisk lurt. Dessverre tapte jeg kampen, men taktikken fungerte veldig bra, og hvis kroppen og beina også hadde vært litt bedre, kunne det kanskje sett annerledes ut. Jeg gleder meg til å møte henne igjen, forhåpentligvis med et bedre utgangspunkt, for jeg vet at seier er innenfor rekkevidde.

Neste stopp - Italia

Nå har jeg en relativt lang pause fra konkurranse før neste stopp i Italia i midten av juni. Der venter turneringen Bestfighter World Cup i Rimini. Det kjennes godt å ha litt god tid før neste, slik at jeg får tid til å bli skadefri og til å finpusse tekniske og taktiske ting. Så da kommer jeg sterkt tilbake i juni!