18-åring tatt opp i Vindbjarts A-stall

VENNESLA: Det er selvsagt ingen ting som gleder mer enn når vi kan ta opp egenproduserte. Da betyr det bare at det gjøres en god jobb i klubbens junioravdeling. Men de må selvsagt være gode nok til å få kontrakt, og det er Stian.

Han er en teknisk god og driblesterk spiller. I tillegg har han et veldig bra tempo. At han har likheter på både bestefar Johnny og onkel Thor Aabel, er hevet over enhver tvil. Og den eldre garde husker nok hva disse stod for. Tempo er vel beste og rette stikkord. Samtidig tror vi bestemt at Stian kan nå enda lenger, noe han også har bestemt seg for.

Avslutningsvis må jeg rose personen Stian. En ydmyk, lydhør og på alle måter en trivelig og hyggelig gutt. Og slike typer er for meg en av flere viktig suksessfaktorer i et lag.

Vi ønsker Stian velkommen og lykke til!