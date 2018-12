Får 100 000 kroner hver i toppidrettsstipend

For første gang har det blitt tildelt stipend til toppidrettsutøvere og toppidrettstrener i Kristiansand. Totalt 27 søknader kom inn hvor de ulike søkerne ble nominert av egen idrettsklubb, idrettskrets eller forbund. Toppidrettsforum innstilte kandidatene nevnt ovenfor til kulturstyrets møte 12. desember. Kulturstyret vedtok enstemmig innstillingen.

Stipendet er fordelt i disse to kategoriene:

I kategorien «Toppidrettsstipend til utøvere» tildeles tre stipend à kr 100 000 til:

• Marianne Andersen, nominert av Kristiansand Orienteringsklubb

• Aida Dahlen, nominert av Randesund Idrettslag

• Oskar Sødal, nominert av Kristiansand Roklubb

I kategorien «Toppidrettsstipend til trenere» tildeles ett stipend på kr 100 000 til:

• Janis Gailis, nominert av Kristiansand Roklubb.

– Tildeling av toppidrettsstipend er en ny ordning, og av innsendte søknader var det mange gode kandidater som viser at vi har mange sterke utøvere i Kristiansand. Blant de 27 søkerne var det disse fire som skilte seg ut, og formålet med stipendet er å anerkjenne, inspirere og stimulere deres innsats som de har lagt ned i idretten sin, samt stimulere til videreutvikling i valgt idrett, sier idrettssjef Terje Abrahamsen.

Utdeling

Utdeling av toppidrettsstipendet vil finne sted under bystyrets budsjettbehandling 19. desember i bystyresalen.

Pål Runde

Marianne Andersen løper orientering for det norske landslaget og er verdensmester i stafett.

Marianne Andersen har over mange år vært i tetsjiktet innen orientering nasjonalt og internasjonalt. Hun har tatt 14 VM-medaljer i perioden 2005-2017 og har også 22 individuelle NM-gull. I inneværende år har hun tatt 1. plass i ultra langdistanse og 1. plass i lang- og mellomdistanse. Marianne satser videre mot VM i 2019 og går for et individuelt VM-gull.

Caroline Dokken Wendelborg

Aida Dahlen er regjerende europamester i bordtennis, og satser videre mot Paralympics i Tokyo i 2020.

Aida Dahlen har vært på internasjonalt toppnivå over flere år. Hun har utallige medaljer nasjonalt og internasjonalt. Hun har en rekke NM og flere idrettspriser. Hun har i tillegg 31 internasjonale gull, 26 internasjonale sølv og 26 internasjonale bronseplasseringer i diverse ulike internasjonale konkurranser. Hun har også to EM-gull, ett EM-sølv, to EM-bronse og ett VM-sølv.

Estela Re-Ma

Oskar Sødal trener roing på elitenivå med landslaget, og er en del av roforbundets utviklingsgruppe.

Oskar Sødal har representert Norge siden 2013. Oskar tok sølvmedalje i NM lettvekt singelsculler og 5. plass i NM tungvekt singlesculler i 2018. Internasjonalt har han rodd lettvekts dobbeltfirer som ga bronsemedalje i verdenscupen, 6. plass i EM og 8. plass i VM. Han er vurdert som Norges tredje beste roer i lettvektklassen og satser mot OL i Tokyo i 2020.

Hilde Inntjore

Janis Gailis har vært i Kristiansand Roklubb siden 2005 med unntak av ett år i England hvor han var rotrener. Janis er hovedtrener i klubben, og har trent frem 16 eliteutøvere siden 2009.

Som tidligere internasjonal roer har Janis Gailis med engasjement, kompetanse og omfattende tidsbruk, bidratt til å løfte frem roere fra roklubben til et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Hans dedikasjon til sporten, kombinert med sin kunnskap på feltet, har trukket utøvere fra andre deler av Norge til roklubben. Han har trent frem utøvere både på juniornivå og seniornivå, som har representert Norge i ulike World Cup og Senior World Mesterskap.

I 2018 har klubben tre roere som representer Norge på landslaget, og klubben har tatt NM-medaljer i samtlige mesterskap siden 2009, unntatt i 2011. Elitesatsingen i klubben omfatter planer for et program for talentidentifisering for utøvere i alderen 16-23 år. På lengre sikt ønsker Kristiansand Roklubb å etablere et ro-miljø for studenter fra Universitetet i Agder, etter initiativ fra Janis.

Bakgrunn for toppidrettsstipendet

Stipendet er en oppfølging av Strategi for toppidrett, som ble vedtatt i bystyret i september 2017. 21. juni 2018 vedtok kulturstyret retningslinjene for toppidrettsstipend til toppidrettsutøvere og trenere i Kristiansand kommune.

500.000 kroner ble bevilget til satsing på toppidrett for 2018. Av disse midlene bevilget kulturstyret 100.000 kroner i tilskudd til Vipers deltakelse i EHF-cupen 2018.

Toppidrettsforum består av representanter fra Universitetet i Agder, Olympiatoppen Sør, Kristiansand Idrettsråd, Kristiansand Katedralskole Gimle, Akademiet og Kristiansand kommune.