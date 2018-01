Bursdagsgaven endte med historisk bragd

Eventyret El Viktor startet på Sørlandets Travpark 23. april i fjor. Da tok den svarte hingsten sin første seier i regi sørlandschampion Øystein Tjomsland.

Vinnerhesten fortsatte sin seiersgang gjennom hele 2017, og stoppet ikke opp før han tok årets 17. seier på Bergen Travpark 14.desember. Med det ble han årets mestseirende travhest i Norge i 2017, og samtidig historisk. Ikke siden elitehesten Moe Odin tok 19 seire i 2007 har en norsk travhest klart å vinne flere løp på ett år.

- Jeg vil sammenligne ham med en idrettsutøver som Kjetil André Aamodt; han slapper av når han skal det og bruker kreftene sine riktig, sier en av hestens to eiere, Steinar Nordengen.

Totningen hadde akkurat kjøpt El Viktor da kona til hans gode studiekamerat Geir Furuseth kom med spørsmålet: Hva kjøper man til 50-åringen som har alt?

- Jeg tenkte at El Viktor kunne være noe for Geir, for jeg hadde fått god forhåndsinfo på hesten. Dette ble den første travhesten han noensinne er med og eier, og det har virkelig gitt oss noe å prate om de 20 gangene han har startet. Til og med i konfirmasjonen til datteren hans stoppet hele selskapet opp for å se El Viktors løp på Sørlandets Travpark på storskjerm, forteller Nordengen med et smil.

Prestasjonene for 2017 taler for seg. Hvordan er så individet El Viktor? Vi lot trener Øystein Tjomsland, oppasser Stine Birkeland og eier Steinar Nordengen beskrive hingsten ved å svare disse tre spørsmålene:

