Sørlandshest årsdebuterte med seier

SKIEN: Som hesten han er oppkalt etter, Aleksander den Stores legendariske Bukefalos, er Grimstad-hesten S.K.'s Bukefalos en hissig type. Etter at den røde hingsten innledet karrieren med to strake seire i fjor sommer, er det blitt like mange galopper i de to løpene han har gjort etter comebacket i vinter. Lørdag var forutsetningene perfekte for den billedskjønne kaldblodstraveren da han startet som kun én av to hester på grunndistansen. Dermed kunne S.K.'s Bukefalos trave sitt eget løp i front, uten å la seg hisse opp av konkurrenter rundt seg. Da de farligste konkurrentene i tillegg gjorde seg bort med galopper, lå veien åpen for sørlandsseier på Klosterskogen Travbane. Vinnertiden ble 1.34,3/2100 meter.

- Dette var en fin årsdebut. Vi har trøblet litt i det siste, han har vært litt hissig, men nå så det ut som det gikk greit i tet. Det kom både èn og to med farlige angrep, men det ble galopp på begge to og det var jo bra for oss, fastslo Thygesen med et smil overfor seremonimester Ola Slåtsveen etter løpet.

Seier til nok en sørlandshest ble det på Jarlsberg fredag. Jørn Amundsens Elite B.R. innledet helgen på beste vis da han sammen med kusk Eirik Høitomt spurtet hjem seieren i V65-finalen etter en strålende siste halve runde av løpet. Risør-hesten fremstår mer og mer som en potensiell elitehest i regi sørlendingen Marius Høitomt, og vant med krefter spart på 1.14,1a/1609 meter. Dette var hestens fjerde seier i regi Høitomt.