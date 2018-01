Fotrapp kantspiller til Vindbjart

VENNESLA: Denne spilleren er virkelig et «krydder-emne». En fotrapp, godt trent, dedikert og teknisk spiller som kan gjøre det utroligste med ballen. Han har potensial til å kunne begeistre et fra før av godt vant publikum på Moseidmoen. Spørsmålet er egentlig ikke om så skjer, men når det skjer.

Vi i VFK trengte ikke lange tiden for å se at denne gutten har noe ekstraordinært over seg. Noe som virkelig vil passe i vår underholdningsfilosofi. Vi synes at Berry rett og slett er en uslepen diamant. Og den «slipinga» har vi nå tenkt å ta oss av. Vi gleder oss stort over å ha fått Berry til VFK og Vennesla.

Fødselsdato: 4. mars 1998

Tidligere klubber: IK Våg, FK Vigør og FK Jerv.

Posisjon: Kant.

Skole/utdanning: Studiespesialisering toppidrett vg2 på Akedemiet.

Høyde: 172 centimeter

Vekt: 70 kilo

Personlige ambisjoner: Spille på høyest mulig nivå.

Hvorfor valgte du å spille for VFK? Vindbjart FK sin spillestil passer meg veldig godt. Derfor var det valget det beste for min egen utvikling.