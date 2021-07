Arendals første serietap

EGERSUND: – Vi leverte årsbeste før pause, men klarte ikke svare da de scoret tidlig i 2. omgang, sier trener Roger Risholt.

Det var et oppgjør begge lag hadde sett frem til lenge. Egersund ville slå tilbake mot serielederen etter tre strake kamper uten seier. For dem var kampen på mange måter "vinn eller forsvinn" når det gjelder muligheten for å henge med i toppen av 2. divisjonsavdelingen.

Arendal ønsket naturligvis å øke avstanden til den kanskje mest ressurssterke utfordreren av alle i avdelingen. Og på toppen av det hele: på begge lag var det spillere med fortid hos motstanderen.

Sviende nederlag

Men Egersund ville mest. Og de jublet mest etter kampen.

Roger Risholt innrømmer at det er et sviende nederlag.

– Resultatmessig ble det veldig stygt. Men før pause leverer vi årsbeste. De skaper ingenting og vi eier kampen. Etter pause blir vi altfor unøyaktige med ball. De tar ledelsen på sin første sjanse i kampen bare tre minutter etter pause. Deretter blir de liggende bak for å kontrollere og kontrer på oss når vi mangler rytme og mister ballen unødvendig, sier Roger Risholt som likevel ikke er bekymret etter årets første tap.

– Det er mye i prestasjonen før pause som er veldig bra. Så endrer kampbildet seg etter at de scorer. Egersund er dessuten ekstremt effektive og scorer på bortimot alle sine sjanser, mens vi slurver med dårlige avleveringer og blir sårbare når vi er i ubalanse, oppsummerer han.

Fortsatt på tabelltopp

Samtidig minner han om at det er svært liten grunn til å gå dypt i kjelleren etter årets første tap. Alle lag taper fotballkamper – før eller senere.

– Vi topper fortsatt tabellen og skal slå tilbake. Jeg er ikke bekymret på bakgrunn av det vi så i denne kampen. Årsaken er den svært solide prestasjonen vi leverte før pause. Det viser at vi har nivået og kvaliteten som trengs, selv om vi leverer altfor svakt i 2. omgangen, sier Roger Risholt.

Arendal har 19 poeng på åtte kamper, ett poeng foran Skeid. Egersund på tredjeplass har 16 poeng.

Vis fakta ↓ Egersund-Arendal 3–0 (0–0) 2. divisjon menn avd. 2 Idrettsparken, Egersund Tilskuere: 530 Dommer: Mohammad Hafezi, Reinsvoll IF Gult kort: Egersund: Stian Sleveland, Matej Dekovic, Sivert Strangstad, Jakob Dunsby, Alexander Dang. Arendal: Christer Reppesgård Hansen, Andreas van der Spa. Mål: 1-0 Alexander Dang (49), 2-0 Stian Rokås Michalsen (71), 3-0 Scott Vatne (75) Arendals lag: Lars Jendal – Kristian Strande (Rasmus Lynge Christensen fra 63.), Christer Reppesgård Hansen (Olav Hovstad fra 72.), Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen – Tobias Hafstad (Mathias Johansen fra 72.), Andreas van der Spa, Preben Skeie (Stefan Mladenovic fra 80.) – Håvard Meinseth, Andreas Hellum, Ermal Hajdari

