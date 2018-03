"It's about time we put enough women into positions of power to allow some of them to fail--the way plenty of male leaders are doing. It's unfair to expect one gender to be perfect.”

- Joanna Bash

Det blåser hardt rundt Anita Krohn Traaseth. Hun står alene på en glassklippe. Det er tynn luft på toppen, det er stormer og faren for å miste balansen og falle er stor.

I Norge snakker vi mye om glasstak, men det er få som snakker om glassvegger og glassklipper.

Forskerne Michelle Ryan og Alex Haslam fra University of Exeter undersøkte når de 100 børsnoterte selskap i London utnevnte kvinner i topplederposisjoner og når de utnevnte menn i de samme posisjonene. De fant ut at selskaper utnevnte oftere en kvinne da selskapet hadde opplevd en betydelig dårlig aksjemarkedsutvikling, i en krise eller nedgangstider.

Mens det var større sannsynlighet for å utnevne menn som ledere når selskapets økonomi var mer stabil eller positiv. Ryan og Haslam kalte dette fenomenet for Glass cliff, eller glassklippen. Som for eksempel da Brexit ble en realitet, trakk mennene seg til side og ga plass til Theresa May slik at hun kunne hjelpe Storbritannia ut av kaoset.

Det er fortsatt få kvinner og etniske minoriteter som er administrerende direktører, statsledere eller presidenter. Kvinner og etniske minoriteter som toppledere i maktposisjoner er minoriteter på toppen. Utfordringen ved det er at de blir ofte oppfattet som representanter for en gruppe ”kvinnelige ledere” eller ”minoriteter” og hvis de mislykkes, mislykkes de som en representant for en hel gruppe, ikke som et individ, skriver Huffington Post i en artikkel.

Faren ved dette er at kvinnene blir plassert i ekstremt vanskelige lederposisjoner hvor det er liten sjanse for at de lykkes. Forskerne Alison Cook og Christy Glass fra Utah State University viser det samme fenomenet i sin forskning, kvinner og minoriteter blir ofte tildelt topplederroller i krisetider, og de blir plassert i mer tradisjonelle roller når forholdene forbedrer seg. Hvis forholdene ikke forbedres eller ledere mislykkes, blir det definert som risikable ansettelser. I en krise er folk mer villig til å ta risiko, og dermed åpnes det en mulighet for kvinner som egentlig ikke er ansett som sterke lederkandidater.

Istedenfor å fokusere på hvorfor kvinner blir tilbudt topplederposisjoner i krisetider, hvorfor ikke spørre hvorfor ansetter organisasjoner menn i topplederposisjoner når det er oppgangstider? Jeg ble utnevnt som leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) tre måneder før det ble lagt frem en stortingsmelding hvor det ble foreslått at foreldrenes lovfestede organer skulle avvikles. Foreldrerådet, FAUene og samarbeidsutvalgene på over 3400 skoler skulle avvikles.

Min første oppgave ble å redde foreldredemokratiet. Det ble møte etter møte på Stortinget, med partiledere, statsråder, utdanningsdirektører, forskere, medlemsorganisasjoner og tusenvis av foreldre. Sannsynligheten for å lykkes var liten, og fallhøyden var stor.

Dette indikerer to forhold. For det første er det lengre vei til talent pipeline til toppen for kvinner og andre minoriteter. For det andre er det større risiko for å mislykkes hvis de når toppen, fordi det er mange som har fokus på mulige feil. Nettopp fordi slike ansettelser ofte blir sett på som risikoansettelser.

Loveleen Rihel Brenna, født i India i 1967, kom til Kristiansand i 1973 og flyttet til Østlandet i 2004. Gift med Johnny Brenna og mor til tre barn. Hun er en etterspurt foredrags- og rådgiver innenfor mangfoldsledelse og organisasjonsutvikling, og en engasjert samfunnsdebattant. Hun har skrevet sju bøker, har en rekke verv, og har fått mange utmerkelser, blant annet Fritt ords honnørpris i 2016. Hun er daglig leder i Seema AS og drømmer om å få flere kvinner inn i topplederposisjoner.