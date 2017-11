Om fire uker snur sola. Smak på disse fem ordene. Snu dem i munnen med tunga, legg dem under leppa som en pris snus som du ikke blir brun på tennene av. Og, for all del, spytt ikke ut.

Jeg undres om sola ser seg tilbake like før den snur. Om den angrer, ønsker noe ugjort, noe som ligger og gnager langt der inne i sol-sinnet. Eller kanskje har sola hørt om kona til Lot som snudde og ble til en saltstøtte.

Hadde jeg vært sol, ville jeg ikke brydd meg med slike negative tanker. Jeg ville ha gledet meg vilt og uhemmet til dagen og datoen: 21. desember. Jeg ville ha snudd hele meg, ha sendt mine bleke vinterstråler over rettferdige og urettferdige, tenkt: Så heldig jeg er som er sol og kan skinne, skinne og skinne. Enten jeg vil eller ikke. Og så ville jeg ikke ha ofret tanken på de milliardene av år jeg hadde igjen å skinne en eneste ørliten sol-tanke.

Jeg ville ha skint i øyeblikket. Nå. Skint og skint. Over slaktebuer og ville hankatter på vei hjem etter nattens jakt. Over postkassestativ og isete gårdsveier, over villsauer ved foringsbuene, over kjøtt- og blåmeiser på fuglebrettene. Skint over grå og trøtte Bedehus der snart søndagsskolejuletrefestene skal foregå med pyntede småbarn i ringer rundt juletreet.

Skint over lyktestolper uten lykter, over snauhogde skoger, over bussholdeplasser og handlegater i travle storbyer. Skint over en gammel mann på vei over et frossent tun etter morgenstellet i fjøset. Over eiendomsmeklere i svarte dresser og glatte småsko.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Om noen ville be meg inn til julegløgg og syv sorter småkaker, ville jeg ha strålt av lykke. Og hadde jeg kunnet tale, ville jeg ha sagt noen sabla pene og glade sol-ord til takk. Og så ville jeg ha tenkt: For en million år siden, hendte det meg akkurat det samme.

Om jeg hadde vært sol, ville jeg vært sol. Med hele meg.

Om du forstår.