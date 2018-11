Kunstnerstipend til sørlandskvartett

Julie Rasmussen, danser

Julie Rasmussen (f. 1989), Kristiansand, bor i København og har bakgrunn innen moderne dans. Rasmussen vil bruke stipendet til å videreutvikle seg som koreograf og produsere og utvikle prosjekt til helaftens danseforestillinger.

Hun vil også gjøre et koreografisk videoprosjekt og fotoserien "Kroppens fremtid". Ved å kombinere dansekunst med andre kunstformer ønsker hun å skape nye koreografiske komposisjoner for både scene og film.

Christer Fredriksen, musiker

Christer Fredriksen (f. 1972), Kristiansand, er elgitarist. Han debuterte i 2011 med albumet "Urban Country", har siden gitt ut flere album og er ofte innleid som gitarist for musikaler og konserter.

Fredriksen vil videreutdanne seg innen en form for "fri" lyttemetodikk og vil i 2019 starte på et nettbasert årsstudium ved Center For Deep Listening i New York, USA. Stipendet gir han muligheter for flere reiser knyttet til fordypning i fagområdet.

Ann Beate Tempelhaug, kunsthåndverker

Ann Beate Tempelhaug (f. 1954), Søgne, skal ha utstilling på Galleri Kraft i Bergen i 2019. Galleriet er et viktig visningssted for håndverksbasert kunst. Stipendet vil dekke deler av utgiftene til arbeidsopphold på Norsk Teknisk Porselen i Fredrikstad. Prosjektet omhandler store keramiske fat i steingods/ porselen. Å kombinere tradisjonelle leireteknikker og innsikt med andre metoder, er både risikofylt og tidkrevende.

Erlend Wichne, forfatter

Erlend Wichne (f. 1991), Mandal, bor i Oslo. Han har gitt ut to diktsamlinger på Flamme forlag. Stipendet skal brukes til å ferdigstille boka Sankthans i løpet av 2019. Sankthans er en poetisk fortelling om hvordan en familie forholder seg til historien. Oldefaren arbeidet som tolk på Arkivet for nazistene, og oldemoren måtte en tid flytte fra hjembyen sin. Hvordan påvirkes en familie der et familiemedlem var nazist under andre verdenskrig?