Far og datter ute med ny singel

En sommerdag i 2014 kom Line Christin til sin far, musikeren Jan Ove Johansen, og spurte: «Kan jeg synge med deg?». Han sa umiddelbart ja til det, og tok henne med på sine konserter i nærområdet. I starten var hun nervøs og usikker, men ble fort varm i trøya.

Samarbeidet ble utvidet til duoen Sugarbrand, som resulterte i flere opptredener rundt omkring på Sørlandet.

Gitar var det neste hun lærte seg, og i løpet av ett år var hun god nok til å spille med bandet. Med det utgangspunktet mente pappa at neste steg måtte bli å skrive egne låter. Utfordringen ble tatt på strak arm.

Ingvald R. Ingebretsen

Det ble vår 2018 da første låt ble presentert, og en fornøyd far startet innspilling i eget studio umiddelbart.

I juli 2018 var det klart for utgivelse av låten «Meant to be» på farens plateselskap, CMT. Og om ikke det var nok, ble låten «urframført» med fullt band på Eikerapen Roots Festivals 15-års jubileum, høsten 2018.

Pappa, Jan Ove Johansen, er mest kjent på Sørlandet for låten «Å i sava å det sviver» med Gledeskompaniet. Han er også aktiv i bandet Gunslingers fra Hardanger.

Jan Ove startet sin karriere i «Country Friends» i 1983 sammen med sin far, Finn Erik Johansen. Hans far igjen, Arne Johansen, altså Line Christins oldefar, var trekkspiller og spilte til dans på 50 og 60-tallet. Så det gjør at hun er 4. generasjon musiker.

I disse dager er hun klar for sin andre singelutgivelse med Sugarbrand, kalt «I Wanna Dance!»