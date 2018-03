Kristiansand-korpsene imponerte på Hjertnesfestivalen

SANDEFJORD: Festivalen gikk av stabelen søndag 4. mars i Hjertnes kulturhus og på Park hotell.

Flere av Kristiansands korps deltok på søndagens konkurranse. Møvig og Sjøstrand skolemusikk, Randesund skolemusikk og Oddernes skolemusikkorps deltok i 2. divisjon for skolekorps, og kom på henholdsvis 2., 3. og 4. plass.

Korpsene deltok i tillegg med sine yngre musikanter i klassen for aspirant- og juniorkorps. Her kom Randesund aspirant- og juniorkorps på 2. plass, mens Oddernes og Møvig og Sjøstrand fikk "stilprisen" og "varm klang-prisen". Det er gledelig å observere så mye positiv aktivitet blant Kristiansands korps. Blomdalen jentekorps fra Mandal gjorde en flott innsats i 3. divisjon for skolekorps.

Det var hele 55 korps med på Hjertnesfestivalen i år, og 1500 musikanter i sving hele dagen. Det var mye fin musikk å høre, og for mange korps er en slik konkurranse en viktig del av læringen. Alle korps får med seg utfyllende konstruktive tilbakemeldinger fra dommerne, som kan brukes til inspirasjon for videre arbeid.

