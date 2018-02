Et levende kulturliv

Den primære argumentasjonen for Kunstsiloen, er at den vil gjøre byen til en enda mer attraktiv turistdestinasjon. Destinasjonsutvikling er en risikosport. Den privateide ‘Dyreparken i Kristiansand ‘er en suksesshistorie. Mens offentlig finansierte ‘Medeltidens Värld’ i Sverige kostet det lille tettstedet Götenes´ skattebetalere 100 millioner kroner da parken gikk konkurs etter bare noen års drift. En forklaring er at man ikke hadde planlagt parken godt. Man åpnet for tidlig - for å dra veksler på lanseringen av Arn-filmene.

Kristiansandsregionen har alt en interessant samling kunst, nemlig Wennesland-samlingen «Den største samlingen av Beat-kunst utenfor San Fransisco». Flere av bildene henger permanent på Universitetet i Agder. Hvordan har den fungert som driver av kunstturisme? Hvilke synergier har industrien rundt denne skapt for kunst- og kulturlivet forøvrig i regionen?

Kunst er næring

Jeg har jobbet som filmprodusent i byen i ti år. I denne perioden har jeg jobbet meg opp fra null til å være jevnlig med i internasjonale produksjoner. Akkurat nå har vi en måneds opptak i Kristiansand med en internasjonale co-produksjon. Prosjektet er alt pitchet på flere internasjonale markeder. Og filmen vil sannsynligvis gå på NRK flere internasjonale TV-kanaler.

Siden jeg startet opp har det vært en stor interesse for kultur og næring fra kommunens næringslivskonsulenter. Dette miljøet har også, som de eneste så lenge jeg har vært aktiv, gjort en kvalitativ undersøkelse av mediebransjen (Medi@tic 2013) - samt bidratt med flere EU-midler til regionen. Grunnen er god nok: Kunst er næring.

Det er også interesse fra kulturkontoret - men det synes ikke å ha vært noen klar plan for hvordan man skal jobbe med en profesjonell bransje. Tenk om bare noen promille av den entusiasmen som nå er lagt ned i «Kunstsilo» kunne vært overført til oss som faktisk er virksomme i dag? Da mener jeg å sette seg inn i hvordan vi faktisk jobber.

Flere utfordringer

Jeg treffer stadig på nye offentlig ansatte innen kunst i Kristiansand - men har problemer med å finne fagarbeidere til filmene mine. Hvordan man enn vrir og vender på det, er «Kunstsilo» en økonomisk risiko for det offentlige og en utgift - med enda flere offentlig ansatte. Oppsiden er en mulig markedsføringseffekt for regionen.

Vi som arbeider profesjonelt og internasjonalt med kunst markedsfører derimot regionen hver dag. Og vi mottar knapt midler fra regionen - men bidrar faktisk positivt økonomisk. Vi finansierer produksjonene våre gjennom investeringer fra nasjonale- og internasjonale fond, samt salg til NRK og internasjonale TV-kanaler. Mye av midlene legges igjen regionalt.

All risiko tar vi selv - ingen redningsaksjoner fra det offentlige hvis vi trues av konkurs. Jeg har faktisk opplevd det motsatte - enda vanskeligere kår fra offentlige støtteordninger i en problematisk periode.

Dokumentarfilmen «En drøm til havs» hadde et budsjett på én million kroner. Brorparten var støtte fra Norsk Filminstituttt (NFI). Men den hadde ikke kommet så langt uten utviklingsstøtte fra Sørnorsk Filmsenter v/Kirsten B. Rask. Det meste av midlene gikk til kunstnere og filmarbeidere fra Kristiansand. Det er like mye som Kristiansand kommune gir i støtte til byens såkalte frie kulturliv i året.

Og samtidig henter kommunen inn millioninntekter fra kunstnerne gjennom utleie av urenoverte brakker på Odderøya. Prisen kommunen betalte Forsvarsbygg for ‘Øya’ er nok tjent inn mangfoldige ganger gjennom utleie av militærbrakkene til kunstnere. Tenk at kunst har finansiert denne naturperlen for byens befolkning!

Trenger bedre støtte

Skal vi derimot kunne fortsette å jobbe profesjonelt, trenger vi derimot også regional støtte. Både økonomisk og moralsk. Litt støtte regionalt, kan løse ut mye støtte nasjonalt og internasjonalt. Konsulentene i Kulturrådet og hos Norsk Filminstitutt leser budsjettene - og ser hvem som har støtte lokalt. Og ikke minst kan støtte regional gjøre at vi kan utvikle prosjektene bedre, hvilket gjør søknadene sterkere. Les listene over tildelinger til Sørlandet hos NFI eller Kulturrådet. Det er langt mellom kunstnere bosatt i Kristiansandsregionen.

De fleste andre regioner har gode støtteordninger for filmprosjekter - også utover de midlene som tildeles gjennom regionale filmsentre. De har også krav om at de som får slik støtte er bosatt i regionen – slik at det fører til bransjeutvikling og talentutvikling lokalt. Kristiansand og Cultiva sine tildelinger har vært tilfeldige. Med minimal kontakt med oss som faktisk driver virksomheten. Og mye går ut av regionen, til kunstnere som enten er fra Kristiansand bosatt i andre byer - eller prosjekter som har en minimal tilknytning til regionen.

Et illustrerende eksempel finner vi hos byens rike stefar, Cultiva. Stiftelsen har ingen ordning for søknader - styret selv skal søke opp prosjekter. (Hvordan gjør de det?) Man kan dog få en inngang via styremedlemmer. Jeg tok for noen år siden kontakt angående et minimalt beløp til et talentutviklingsprogram. Min idé var at lokale talenter kunne jobbe på mine produksjoner - mot at Cultiva gikk inn med noe støtte.

Cultivas støtte ville blant annet fungere som toppfinansiering på et prosjekt jeg jobbet med - der finansieringen bare fra Norsk Filminstitutt beløp seg til NOK 1,85 millioner. Administrasjonen ble instruert om å gå videre med saken og jeg hadde et konstruktivt møte med den.

Men etter lengre tids betenkning fikk jeg beskjed om at de ikke støttet mindre virksomheter som min og faktisk heller ikke i film. (Kunne de ikke ha sagt det med en gang?). Jeg brukte mye tid den våren på å låse finansieringen.

Kort tid etter gikk de inn i TalentNorge-prosjektet «FilmLab». Cultiva støttet med 750.000 kroner over tre år.

Cultiva er det eneste «kommunale fondet» i Norge som har investert noe i dette nasjonale programmet. I tillegg har det private regionsfondet ‘Sparebankstiftelsen Nord-Norge’ gitt et bidrag på 300.000 kroner.

Nå er kull to i gang. Flere talenter bosatt i Nord-Norge har deltatt. Men ingen bosatt i Kristiansand.

Hvordan har Cultiva utregnet at dette vil gi virkninger for Kristiansand?

Gode fortellere etterspørres

Det kan også bemerkes at den samme infrastruktur og kompetanse vi bygger gjennom filmproduksjon - brukes for spillutvikling og andre «nye medier» - dette er kommersielle milliardindustrier. Jeg har deltatt på en rekke konferanser om VR/AR - og det som etterspørres nå er gode fortellere. Ikke bare for underholdning, men også for produkter til undervisning, medisin og ingeniørfag. Oppsiden for regionene er enorm hvis den legger til rette for denne type produksjon. Og det nærmest risikofritt.

Jeg tror at Kunstsilo kan bli fantastisk. Et kunstmuseum er en logisk bruk av bygningen - og det kan sikkert gi store ringvirkninger. Men det er også en stor utgift for kommune og region.

Lite forberedt kommune

At Randi Øverlands betenkning førte til at Tangen plusset på finansieringen med et beløp tilsvarende det Kristiansand kommune gir av ‘frie midler’ i 10 år, illustrerer hvor lite forberedt kommunen har vært i forhandlingene rundt kunstdeponeringen.

Jeg bidrar gjerne til en evaluering av kultursatsingen så langt. Jeg har opplevd mange gode initiativ, men også mange tapte muligheter. Håper at politikerne ikke ser seg blinde på et signalbygg. Men benytter den energien som nå er utløst for kunst, til å legge et godt grunnlag for en infrastruktur for oss som har investert ganske mange år og mye midler i å bygge arbeidsplasser.

Da er regionen endelig inne på rett spor.

PS! Dette innlegget har i tråd med diskusjonen om Kunstsilo argumentert for kunstøkonomi og markedsføringseffekt for regionen. Men kunst har selvfølgelig først og fremst en egenverdi - hvis ikke hadde ingen drevet med det.

