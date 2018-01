En hyllest til februar

Jeg er hjemme, åpner. Er du der alt igjen, spør jeg. Februar'er står i kø nå for tida. Slik var det ikke før. Da virket det som det var et reelt år mellom hver gang. Nå fortoner det seg som det er en måned siden.

Jeg slipper ham inn. Vil du ha en kopp kaffe? Vi koker på kakkelovnen nå etter strømbruddet i januar, men kaffen er minst like god for det. Vi setter oss til kjøkkenbordet. Februar seg ung ut. Du holder deg godt, sier jeg. De sier at du og jeg likner mer og mer på hverandre. Kan det ha noe med håpet i øynene å gjøre?

Jeg har sørget for at dagen er blitt om lag to timer lenger, sier februar mellom kaffeslurkene. Og dere kan takke meg for det stigende lyset som bl.a. gjør at kjøttmeis-kvitteret begynner en av disse dagene. I løpet av min måned gjør jeg også til at dere må passe dere for å gå på islagte vann. Jeg begynner å tine nedentil, skjønner du.

Jeg sier at jeg har lengtet etter ham. Det gjør jeg hvert år. Når han kommer, er det som om en vekt blir tatt bort fra brystet mitt. Jeg puster lettere, sover bedre om nettene, drømmer triveligere drømmer, kaffen smaker bedre, og i skogen lyder gran- og furutrærnes sukk lysere enn på flere måneder. Jeg gir blaffen i «metoo», går bort og gir ham en skikkelig klem. Jeg kjenner han blir rørt. Det er som om tida stopper opp; han har lukt av snøklokker i ansiktet.

Februar er ferdig med kaffen. Han må dra igjen, men jeg blir jo også, sier han. Det er det som er så rart: En måned kommer inn gjennom entredøra, setter seg ved frokostbordet, tar en kopp kaffe sammen med meg. Så drar han igjen, med et smil, med et vindpust, med et strøk av skoggrønt som bare fins i barskogen nå midtvinters. Men om han går ut gjennom døra, så er han her likevel. Helt til mars.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Velkommen, februar, roper jeg etter ham. Du trenger ikke rope, smiler han: Jeg er jo rundt deg, over deg, under deg, i deg. Hele tida. Helt til mars.

Jeg skjønner det og skjønner det ikke. Men det betyr ingen ting. Så lenge jeg vet at kjøttmeis-kvitteret mot en høy, blå himmel er her igjen. Og så lenge jeg vet at kanskje, ja, kanskje drypper det fra nordsida av kirkeveggen i morgen: Kyndelsmessdagen.