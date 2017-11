Frivillighetsprisen til Natteravnene

Frivillighetsprisen er på kr 25.000 i tillegg til et valgt kunstverk.

Natteravnene er edru, trygge og tydelige voksne som bryr seg. Natteravnene er ute hver lørdagsnatt mellom kl. 23.00 og 03.00. Da vandrer de gatelangs i sentrum, skaper trygghet og trivsel og virker forebyggende på vold og kriminalitet bare ved å være til stede.

Natteravnene i Kristiansand startet opp våren 1991, og har vært aktive i 26 år. Natteravntjenesten i Kristiansand drives av en komité opprettet av bystyret og består av representanter for samarbeidspartnere og brukere, politikere og fagetater. Tjenesten bygger på et solid samarbeid mellom politiet, hotellene i byen og kommunen.

Det viktigste rekrutteringsgrunnlaget er tenåringsforeldre via skolens FAU, natteravnene i sentrum er først og fremst til for de unge under 18 år. Hver lørdagsnatt vandrer tenåringsforeldre, representanter fra menigheter, organisasjoner, politiske partier, innvandrergrupper, firmaer og skoler, samt en rekke frivillige personer gatelangs for å gjøre byen tryggere og triveligere.

Mange ungdommer har liten voksenkontakt og sier at de setter pris på at noen voksne har tid til fellesskap. Politiets statistikker viser hvert år at natteravnene gjør en forskjell.