Teateret - en drøm som brast?

SYNSPUNKT: Nyheten om at Kjetil Nordhus slutter som kreativ leder i Teateret med umiddelbar virkning kom som et sjokk for de fleste.

Vi er utrolig mange som sterkt beklager dette og føler at en stor forventning om en alternativ scene i Kristiansand nå faller i grus.

Etter gleden som lyste da selve bygningen ble reddet fra rivning og trusselen om å utbygge tomta til kontorer og leiligheten, ble fryden enda større da det ble klart at Teateret skulle bli et hus for kultur igjen. Da Kjetil Nordhus ble ansatt som kreativ leder på et tidlig stadium i planleggingsfasen, kunne begeistringen knapt bli større. For aldri kunne vel uttrykket rette mann på rette plass ha blitt brukt med så stor tydelighet.

Med sin tidligere erfaring som daglig leder for Sørf og med et kontaktnett innen de aller fleste kreative miljøer og kunstneriske uttrykk ville dette bli en fantastisk begynnelse på et eventyr om Teateret som et meget omfattende kulturhus for alle greiner av kulturens uttrykk. Musikk i alle former, teaterforestillinger for barn og voksne, litteratur og lyrikk, filosofi, spennende foredrag og mye mer skulle komme til uttrykk her i dette huset som skulle gjenoppstå som en fugl Fønix.

Og det gjorde det! Etter måneder med ombygging og planlegging hvor Kjetil Nordhus hadde kontor i Knas like rundt hjørnet og var lett å få kontakt med. Men etter at Teateret åpnet den 1. september 2018 var det nesten ikke en dag en så ham sitte i foajeen med sin Mac og hadde omtrent åpen kontortid for den som hadde forslag og ideer å lufte med ham.

Teateret ble smakfullt innredet – med en foajé som innbød til aktivitet for dem som ønsket å kombinere en kopp kaffe med arbeid på nett. Og med en restaurant som tryllet fram spennende og velsmakende retter til en rimelig penge.

Intimscenen er blitt ombygd til et smakfullt scenerom for så vel teater som konserter og foredrag, En perle av et lokale!

Biscenen har fått nytt regulerbart amfi som gjør denne til en ideell blackboks scene – like gunstig for konserter som for teaterforestillinger og andre arrangementer.

Hovedscenen er ennå ikke ferdig ombygd, men her skulle de gamle stolene skiftes ut og kanskje i først rekke bli benyttet til de store konsertarrangementene.

Siden åpningen i september 2018 har Teateret gradvis og steg for steg beveget seg mot et mål om å utfylle de mål som var satt for driften. I alle fall trodde vi det, vi glade brukere av huset.

Foajeen var stadig rimelig godt besøkt allerede fra formiddagen av både unge og eldre. Her kunne alle føle seg hjemme. Men så meldte det store spøkelset seg: Økononomien.

Kulturaktivitetene gir ikke nok penger i kassa – og driverne vil nå satse mer på konferanser og næringsliv. Dog understreker disse at de vil holde kontakten med flere av de leietakere som allerede har begynt å bruke huset.

Alle vet at økonomi er bærebjelken i all slags virksomhet – uten nok penger får vi ikke kjøpt verken mat eller hus. Og uten stor nok gevinst vil investorer ikke satse sine pengesekker.

”Det har vært et tungt år og det har ikke gått så bra som vi hadde håpet” uttaler driverne. Vi er opptatt av likviditeten rundt driften. Når du driver med kulturarrangementer kan du ikke vente den store avkastningen, og det var ikke derfor vi gikk inn i dette. Men vi må i alle fall prøve å gå i null. ”

Alle kan forstå dette, og hvor er det da det har sviktet? Svaret må være ganske klart: Publikum. Folk kommer ikke på arrangementer.

Vi har oss selv å takke for at det tilbud og de muligheter vi så for oss som et spennende tilskudd til byens kulturtilbud nå ikke blir det vi hadde håpet og trodd på.

Kulturaksen fra Aladdin til Teateret til Kilden kunne bli en treenighet som utfyller hverandre på aller beste måte og bli arena for alle kunstneriske uttrykk.

Kommende generasjoner ville fryde seg over det mangfoldet av muligheter som bys.

At publikum svikter, fikk jeg personlig erfare i februar.

Med den tidligere suksessen i minnet som Figurteaterfestivalen var i Kristiansand fra starten i 1992 til den ble avviklet i 2012, tok jeg kontakt med Kjetil Nordhus for å drøfte ideen om å gjøre et lite forsøk på å gjenopprette en gammel publikumsvinner.

Siden jeg bor delvis i Barcelona, har jeg fått kontakt med et spennende teatermiljø der. Som den entusiasten jeg ofte er, så inviterte jeg til tre forestillingerl i minifestival første helga i februar. Tre ulike forestillinger – en for barn og voksne, og to for ungdom og voksne. Alle uten språkbarriere og med hovedvekt på mimisk og humoristisk uttrykk.

Men det kom veldig få folk. Det store publikum sviktet totalt og resultatet ble et personlig underskudd på nærmere hundre tusen kroner. Det sier seg selv at den hesten tør man ikke satse på igjen.

Jeg har derfor forståelse for driverne av Teateret når de ikke vil satse på kulturarrangementer som ikke gir nok likviditet.

Men med håp om at setningen: ”Vi må i alle fall gå i null” – skal bli et mål, så vil jeg oppfordre enhver kulturinteressert innbygger i Kristiansand til å være med på å støtte opp om kulturarrangementer i størst mulig grad. Selvsagt er det ikke alltid det passer. Men ofte er det vel heller latskap enn tid som er årsak til uteblivelse.

Dog skal det sies at det trengs tid for å innarbeide et nytt sted i bevisstheten til det store publikum.

La oss håpe at til tross for næringsliv og kurs og konferanser, så vil de kulturarrangementer som Teateret skal holde på i framtida bli så fulle av folk at de etter hvert vil kreve mer plass på timeplanen.

Hvordan kan kultur og næring gå hånd i hånd, slik at den drømmen om hva Teateret skulle bli likevel kan bli til virkelighet?

Kun ved å synliggjøre at vi virkelig ønsker Teateret velkommen som kulturarena kan vi spille på lag med driverne – og investorene.

Tenk om driverne skjønner hvilket tap vi alle lider, og at de vil be om at Kjetil Nordhus kommer tilbake i stillingen som kreativ leder.

Det er lov å håpe.

