268 000 stipendkroner til sørlandskunstner

– Å bli tildelt et arbeidsstipend det samme året som man har tatt en mastergrad i kunst er absolutt ingen selvfølge. Nød lærer fattig kunstner å jobbe på bar eller i SFO, og et slikt stipend gjør at jeg kan bruke tiden min på det jeg faktisk har blitt utdannet til, og for det er jeg veldig takknemlig, sier Krogsgaard.

I prosjektet, som altså har fått stipendstøtte fra Aust-Agder fylkeskommune, skal hun utvikle en måte å kombinere glassmaleri med plast. Det skal handle om den subjektive oppfatningen av det som en gang var, og helt konkret i kunstnerens tilfelle; barnlige minner som blandes med et ubehag.

Målsettingen for arbeidet er å fortelle historier fra et drømmeaktig landskap basert på minner. Kunstneren er opptatt av hva som skjer i oversettelsen fra drømmer til virkelighet når minner bygges opp i fysiske rom.