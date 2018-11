Nær 100 ungdommer samlet til gaming

KRISTIANSAND: Kulturministeren setter fokus på spill og e-sport, videregående skoler tilbyr e-sport som toppidrettsfag og på TV2 Sumo sender de e-sport-nyheter. Men hva er e-sport annet enn lanparty som vi i Fritidsetaten øst har arrangert i våre nærmiljø i 15 år?

Lørdag 3. november starter LundLan i bydelssalen på Roligheden gård. Nær 100 ungdommer samles for gaming, spill og kreativ utfoldelser på PC-en. Vi er enige om at det er godt å komme seg ut av ungdomsrommet for å være sosiale i et par døgn med venner.

LundLan er et tilnærmet 100 prosent ungdomsstyrt lanparty. Ungdomsleder for lancrewet er Jonas Lavoll Stalsberg Mydland (17). Vi tar en kort prat mens bord og stoler settes på plass, og strømkabler, padder og it-kabler blir koblet på kryss og tvers.

Om e-sport og lanparty er det samme?

– Egentlig ikke. Her spiller vi interne konkurranser som vi kaller compoer, e-sport er på et høyere konkurransenivå med store pengepremier, og som har et enormt publikum, sier Jonas.

Vi er enige om at det kan finnes talenter allerede på dette nivået.

Jonas har ikke hørt at man kan velge e-sport som toppidrettsfag på enkelte videregående skoler. Selv går han andre året på toppidrett med amerikansk fotball som hovedidrett.

«Jeg personlig kunne aldri har valgt e-sport, angret med en gang etter konfirmasjonen, på at jeg kjøpte pc».

Dette har vi hørt før fra talentfulle ungdommer som elsker å organisere og lede lan, som Jonas.

Samfunnet ser ut til å være i forandring i disse årene vi har arrangert lanparty for ungdommer. Vi voksne skjønner mer av hva som kreves for å bli en god gamer; øye-hånd-koordinasjon, strategi-tenking, samhandling og ikke minst gode engelskkunnskaper.

De unge gamere fortjener respekt, på lik linje med ungdom som gjennom daglig trening blir gode langrennsløpere – og vi i Fritidsetaten øst er stolte over å kunne legge til rette for fremtidens idrettsutøvere!