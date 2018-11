Dette livet er veldig kort, og disse dagene går fort

Livet kan være vanskelig. Det skjer mye; noe er bra og annet er dårlig. Uansett lærer man noe nytt hver dag og blir forhåpentligvis sterkere.

Jeg blogger i flere arabiske aviser, og jeg har også skrevet her i Lokalkulturen flere ganger. Noen skrev negativt om hijaben min, viste meg ikke respekt, og mange flyktninger beskyldte meg for hykleri, fordi jeg var ærlig om følelsene mine da jeg skrev mitt forrige innlegg.

Men alt er likevel bra med meg, fordi jeg tenker positivt. Jeg har lært å se glasset som halvfullt, ikke som halvtomt. Jeg har lært at jeg er heldig, fordi i denne verden finnes det mange syke mennesker, mens er jeg frisk. Mange er sultne , mens jeg er mett. Mange lever med krig, mens jeg lever med fred.

Jeg har tidligere levd med krig i to år, og jeg har sett veldig mange triste ting. Det har gjort meg sterkere, og jeg lar ikke negative ord påvirke meg, Jeg har lovet himmelen at jeg skal skrive. Jeg vil skrive for det sultne barnet. Jeg vil skrive for den skremte jenta. Jeg vil skrive for moren som gråter. eg vil skrive for den flotte norske mekanikeren som sa til meg: «Dine artikler er fine, bare skriv mer».

Jeg vil skrive til det regner fra himmelen. Inntil barnet er mett, Inntil moren er stille. Inntil jenta er komfortabel. Og for å gi et håp til den mannen som sa til meg: «Skriv».

Denne pennen skal ikke stoppe, og denne hjernen vil ikke slutte å tenke positivt. Dette livet er veldig kort, disse dagene går fort.