Ryvingens beste venner ryddet opp

Av disse var ni barn som kaller seg «Ryvingens beste venner». Barna er Norges sydligste ryddegjeng av marin forsøpling. Ryvingens Venner har adoptert øyene Ryvingen og Slettingen i ryddeaksjonen «Hold Norge rent».

Lykken var stor da det ble klart at været endelig var på godt og alt var klart for strandrydding. Denne gjengen er godt erfarne med tre-fire ryddeaksjoner under beltet og vet godt hva de begir seg ut på. Lørdag ble Ryvingen og Odd ryddet for ti fulle søppelsekker med plast samt en gamle teiner, garntrosser og klær. På Odd kunne vi ryddet i dagesvis, der var det mye.

Barna rydder opp

Meldingen var klar fra ryddegjengen. «Nå har dere gamle ødelagt planeten vår, nå må vi barna ut å ordne opp!» Og det gjør de med entusiasme. Latteren sitter løst og alle er med fra yngste på fem år til de eldste på 11 år. De beveger seg som røyskatter mellom steinen og finner alt mulig. « Vi fant støvelen til en kjempe», lød det fra minste mann da kom løpende med en slagstøvel i størelse 52.

Jens Erik Holmquist

Rydding av marint søppel har vært er fast innslag de siste årene på dugnadene til Ryvingens Venner. Denne venneforeningen som jobber for å bevare og øke tilgjengeligheten for allmenheten på Ryvingen fyr. Det er store ting på gang der uten nå for å gjøre det lettere for deg å komme ut.

Fra denne sommeren vil Ryvingen Venner tilby transport i tre snekke fra Dyrstad på Skjernøya for alle som ønsker å komme til fyrs. Kurt Dyrstad er sertifisert kaptein. Han og Nils Reidar Christensen har gjennom vinteren hatt fra hverandre hele motoren og gitt den ei real overhaling. Nå går den som ei klokke igjen. Det er en trygg og stødig båt med plass til ti passasjerer.

Ryvingens Venner har jobbet tett med Fylkeskonservator, Områdeforvalteren av bevaringsområdet og Mandal Kommune for å få tillatelse til å utføre flere store tiltak for å øke tilgjengeligheten, universell utforming og å øke opplevelsen ved å være på fyret. Hele ti større tiltak er nå godt kjent og mange av dem allerede iverksatt. Nå blir det helt på det greieste.

Jens Erik Holmquist

Oppussing

I havna blir det ryddet ut kampesteiner av indre havn og betongbrygga i blir forlenget. Det er lagt ut hele seks moringer med fortøyningsbolt inne på svaberget ved siden av kranbrygga. Veien opp til selve fyret har fått ny grus, slik at rullestolbrukere kan komme seg opp. Det blir nå satt inn handikaptoalett både i havna og oppe på fyret. I uthuset får handikaptoalettet også dusj så rullestolbrukere skal kunne overnatte i Norges sørligste senger på rommer «Slettingen».

I hovedhuset som kalles Assistentboligen skjer det også store ting. Her har Liv og Øystein Steinsvåg jobbet iherdig for å løfte standarden og gi et mer autentisk preg. I helga bidrog ti av deltakerne på dugnaden til å ferdigstille 2. etasje. Der er det nå helt lekkert. Med årene skal alle rommene få samme behandling.

Jens Erik Holmquist

I alt er det nå 41 sengeplasser på Ryvingen Fyr. Assistentboligen har i 1. etasje 26 senger, så hele skoleklasser kan overnatte. I 2. etasje er det to tremannsrom og en vertskapsbolig med plass til fem personer. Her kan alle som ønsker det leie rom og seng. Private, firmaer, skoler og barnehager. Dette er en vernet perle for opplevelser, læring, ro og sosialt samvær.

Fra 16. juni til 25. august vil besøkende bli ønsket velkommen av verter som bor på fyret en uke om gangen. I alt ti verter skal ta sin tørn her.