Demokrati i et nøtteskall

Da jeg lørdag kveld satt sammen med guttene mine på åtte og ni år i Kildens ærverdige konsertsal, og så YouTube-heltene Prebz og Dennis kaste opp egg, habanero chili og kanel til brølende jubel fra barnlige publikummere fra fem til 50 år, var det en tanke som slo meg: Kunst og kultur er virkelig for alle, men ikke alle vet om det ennå.

To kvelder tidligere fylte 90 klassiske musikere scenen, mens Mahlers vakre musikk fikk publikum i samme sal til å juble like høyt. Akkurat så stort spenn skal det være i Kildens programmering, fordi akkurat så stort spenn er det i opplevelsene som får oss mennesker til å forlate de trygge lenestolene våre og møtes på store fellesarenaer – arenaer som bringer oss tettere sammen som mennesker.

Kunstsilo i aftenbønnen

Det overrasket meg at Prebz og Dennis kunne få meg til å le så høyt og så mye som jeg gjorde lørdag kveld. Fra første sekund glemte jeg at jeg egentlig befant meg langt utenfor både målgruppe og komfortsone. Slik er det gjerne når vi prøver noe nytt, enten det er frivillig eller påtvunget. For meg er det det scenekunst handler om: Å gi meg selv muligheten til å oppleve noe jeg aldri før har hørt, sett, tenkt eller følt.

I morgen kan Vest-Agder fylkesting avgjøre om Silokaia i Kristiansand skal bli et av de kuleste stedene i Norge. I kveld kommer jeg til å be aftenbønn om at det blir et klart og tydelig ja, og at regionen vil samle seg om det enorme løftet dette er for oss alle. Etter å ha fulgt den sirkulære debatten som har rast, sitter jeg igjen med en hovedtanke: Vi som jobber med kunst, i alle dens former, svikter fremdeles en av våre viktigste oppgaver: Å sørge for at alle vet at vi jobber for nettopp dem. Jeg visste det ikke selv, da jeg vokste opp, derfor er dette et budskap jeg brenner for å nå ut med.

Kilden er for alle. Kunstsiloen skal være for alle. Her kan slitne småbarnsforeldre drikke kaffe mens barna deres lever ut kreativiteten sin på kunstverksted, her kan nyforelskede par gå turer innendørs i regnet, her kan pensjonister møtes for et glass bobler midt på formiddagen, og her kan vi alle sammen stolt ta med oss sommergjestene våre på nye utstillinger år etter år. For ikke å snakke om at vi så ofte vi selv vil, kan tillate oss å bli kjent med nye kunstverk som kanskje utvider horisontene våre litt.

Viktig og krevende publikumsbygging

Over 200.000 mennesker besøkte Kilden i fjor. Noen kom av seg selv. Noen jobbet vi systematisk for å nå ut til. Publikumsbygging er like krevende som det er viktig. Det er flott at enkelte politikere stiller spørsmålstegn ved om Kunstsiloen kan få 150.000 besøkende i året. Svaret kan ikke være noe annet enn et rungende ja. Klart den kan! Med beinhard jobbing og god programmering, kan, og vil Kildens nye nabo føre til at folkelivet på Silokaia fordobles – og at enda flere får erfare at kunst gjør livet rikere.

Det jeg som teatersjef er stoltest over etter et 2017 fullt av scenekunst, er at 40.000 skoleelever i fjor fikk oppleve at kunsten i Kilden tilhører dem. Gjennom et unikt samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, får hver eneste elev fra 1. til 12. klasse i hele fylket, spesialtilpassede scenekunsttilbud. Målet er at alle elever som blir kjent med Kilden i skolesammenheng, skal ha lyst å komme tilbake på fritiden. Om få år håper jeg disse elevene kan legge turen innom Kunstsiloen for enda flere opplevelser.

Vest-Agder er i ferd med å utdanne en hel generasjon mennesker med bunnsolid kulturkapital i ryggsekken. I fremtiden vil denne gjengen forhåpentligvis diskutere hvordan, og ikke om, vi skal fortsette å bygge ut kunst- og kulturarenaene våre til glede for hele regionens befolkning. Kunst for alle, er demokrati i et nøtteskall.

