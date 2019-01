200 000 kroner til kunstnerkvartett

KRISTIANSAND: Torsdag 10. januar var det klart for utdeling av Kristiansand kommunes kunstnerstipend 2018 som ble arrangert i lokalene til Sørlandets Kunstmuseum. Av totalt 33 stipendsøknader hadde juryen valgt ut fire kunstnere som mottok stipend og diplom i tre kategorier. Årets stipendsum var på 200 000 kroner og ble utdelt til:

Musiker og perkusjonist Hannah Veslemøy Narvesen. Hun ble tildelt 30 000 kroner i kategorien «utdanningsstipend til unge kunstnere».

Jazzmusiker og perkusjonist Ole Hermansen Mofjell. Han ble tildelt 50 000 kroner i kategorien «etableringsstipend til nyutdannede kunstnere».

Billedkunstnerne Erik Pirolt og Ann-Cathrin November Høibo ble tildelt hvert sitt stipend på 60 000 kroner i kategorien «arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend».

– Viktig å løfte og anerkjenne kunstnere

Utdelingen startet ved at kulturdirektør Stein Tore Sorthe ønsket velkommen. Deretter hadde jurymedlem og leder av kulturstyret, Terje Næss gleden av å overrekke stipendet, samt blomster og diplom til kunstnerne.

– En av de fineste opplevelsene jeg har som folkevalgt, og som leder av kulturstyret er å tildele og overrekke blant annet Kristiansand kommunes kunstnerstipend. For det å løfte, anerkjenne, oppmuntre og bygge oppunder kunstnerne i byen er svært viktig, sa Næss og utdyper:

– Jeg vil tørre å påstå at kunstnerne kan i stor grad bidra til å omforme Kristiansand fra å være litt tilbakelent, til å bli en mer global, vital og fremoverlent provinshovedstad. Kunstnernes uavhengighet, evne og mot til å gå i egne retninger bidrar til å omforme og forme våre tankemåter og opplevelser av virkeligheten som vi ikke visste fantes. Kunsthistorien bekrefter nettopp det, og jeg gratulerer alle sammen.

Årets jury bestod også av: Kristin Wallevik- nestleder i kulturstyret og Stein Tore Sorthe - kulturdirektør

Presentasjon av stipendvinnerne

Billedkunster Erik Pirolt fortalte om sine kommende prosjekter som blant annet består av figurative skulpturer.

Etter overrekkelsen var det klart for at stipendvinnerne skulle presentere seg selv og sin kunstvirksomhet til inviterte gjester og publikum.

Først ut var billedkunstner Erik Pirolt som startet med å vise en kort film av et figurativt maleri som han hadde malt. Deretter fortalte han om sine kommende prosjekter som blant annet handlet om figurative skulpturer, film og snekkerarbeid som handler om å bygge og bo.

Neste presentasjon var av billedkunstner Ann-Cathrin November Høibo. Hun takket for stipendet, og viste til et teppe hun hadde laget og som henger på veggen i salen.

Nestemann ut var jazzmusiker og perkusjonist Ole Hermansen Mofjell. Han er født i Søgne og har de siste årene vært bosatt i Kristiansand. Han spiller konserter i både Europa og i Norden, og i Kristiansand er han glad for å kunne se at folk har økt interesse for nye konsertopplevelser.

– I løpet av ett år spiller jeg rundt 150-200 konserter, og nå jobber jeg også med Plattform Nord som er en festival i Kristiansand. Jeg har også drevet en konsertserie sammen med Veslemøy i tre-fire år, og det er gøy å se at folk fra Kristiansand stiller mer opp, kommer på konsertene og er interessert i å oppleve noe nytt. Som ny borger i Kristiansand er det veldig gøy å få et slikt stipend, og det betyr veldig mye. Så tusen takk til kommunen for stipendet, det hjelper meg veldig mye i arbeidet, sa Mofjell.

Siste stipendvinner ut var musiker og perkusjonist Hannah Veslemøy Narvesen. Hun studerer på Norges musikkhøgskole, og vektla hvor viktig et slikt stipend er for kunstnere.

– Jeg er absolutt i etableringsfasen som ung kunstner, og det er veldig stas å få denne tillitserklæringen fra kommunen. Jeg har en spire for trommer og perkusjon, og i det siste har jeg tenkt mye på viktigheten av å ha rom til å skape, og være kreativ som kunstner. Et slikt stipend er man totalt avhengig av for å vokse og drive på med det en gjør, så tusen takk. Jeg er veldig takknemlig som blir trodd på og satt pris på, og at jeg får et slikt løft i starten, så tusen takk, sa Narvesen.

Utdelingen ble avsluttet med musikalsk innslag av Hannah Veslemøy Narvesen og Ole Hermansen Mofjell.