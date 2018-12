I kø for å gi gaver til lokalsykehuset

ARENDAL: Først var Esso Hisøy Servicesenter innom for å gi julegave til barneavdelingen på 17.000 kroner. Så kom Foreningen for hjertesyke barn i Aust-Agder (FFHB AA) på sitt årlige besøk.

Denne gangen var det Rad5 pulsoksymeter, veggmontert stellebord, leker og tegnesaker som hadde stått på ønskelisten. Og et nytt ønske som kom opp fra overlege Jarle Jortveit på hjerteseksjonen ble ordnet øyeblikkelig.

Forbruksvarer

Det var Ellen Kopstad (avdelingsleder), Linda Bredsten (enhetsleder) og Bente Lian Halvorsen (førskolelærer) som mottok julegavene fra undertegnede og nestleder Åsmund Åndal. Sistnevnte er den som har kontakten opp mot SSA.

Gry Åndal Paul/SSA

– Her er det et Masimot SET Rad 5 pulsoksymeter, som barneavdelingen gjerne ville ha. I tillegg er det et stellebord som skal veggmonteres, kranmaskin gitt av Rune Olsen ved Felleskjøpet Tvedestrand, oljelys fra Arendal Varmesenter ved Atle Lauvrak for bruk på samtalerom, julegodt og tegnesaker, forteller Åndal, som legger til at det også blir litt tegnesaker og leker til hjerteavdelingen til overlege Jarle Jortveit.

– Pulsoksymeter er jo forbruksvare hos oss, og det er noe avdelingen har et visst forbruk av. Det at enheten er bærbar, er en stor fordel. Og så er jo rosa farge noe alle barn, og spesielt jentene, liker godt, sier Kopstad mens gavene pakkes ut.

Får liste

Kopstad og Bredsten sier at det er en del pasienter med kronisk sykdom som er innom avdelingen, og for dem er det trygt å ha et sted å reise hvor det er mye leker og aktiviteter som barna kan delta på når dette er mulig.

– Vi har en del barn som er innlagt i julehøytiden, så da må vi gjøre det best mulig for hele familien. Og ikke minst for eventuelle søsken. Utstyr og leker er noe vi alltid har behov for, så det å få lov til å bare sende en liste til Foreningen for hjertesyke barn i Aust-Agder med hva vi trenger, er topp. De ordner alltid noe fint til oss, så dette er helt topp, understreker en takknemlig avdelingsleder Ellen Kopstad, som får nikkende støtte fra enhetsleder Linda Bredsten og førskolelærer Bente Lian Halvorsen.

– For oss er det bare fint å få en liste vi kan plukke fra. Å finne ut av hvem som er leverandør, og få gode priser fra dem, er sjeldent noe problem. Spesielt ikke når vi forteller at det er foreningen som skal betale regningen, men at utstyret skal gis bort til barneavdelingen på sykehuset. Da går alt mye lettere, sier nestleder Åsmund Åndal.

TV-ønske

Etter besøket på barneavdelingen gikk turen ned til hjerteseksjonen i første etasje på Sørlandet sykehus Arendal, hvor overlege Jarle Jortveit blant annet har hjerteundersøkelsene av barn. Tidligere i år fikk han flere TV-er og en del annet utstyr, og ved levering av leker og tegnesaker kom det opp enda et ønske. En TV med USB-inngang som kan brukes som informasjonsskjerm på avdelingen.