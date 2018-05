Grim-elever setter opp egen musikal

KRISTIANSAND: Disse elevene på 10. trinn har sal og scene som valgfag. Dette faget har de hatt i ett år, og målet har helt fra starten vært å jobbe seg frem mot en større forestilling.

Gruppa har jobbet og øvd langt ut over skolens undervisningstimer. Forestillingen blir fremført sammen med profesjonelle lyd- og lysarbeidere.

Forestillingens tema er «Musikalenes mange ansikter». Gruppa tar for seg deler av kjente og mer ukjente musikaler. Her er bla. innslag fra «Phantom of the Opera», «Les Miserables», «Hamilton», «Grease», «Footloose» m.m.

Tidspunkt for forestillingene på Samsen kulturhus:

Torsdag 3. mai klokka 17.00-18.30

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Fredag 4. mai klokka 09.30-11.00 og klokka 12.00-13.30