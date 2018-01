Vi kollapser ikke. Fordi om vi gråter. Det er alltid noen dører som åpnes når noen lukkes. Etter en tid er selv venner som gikk bort, godt å støtte seg til. Vi kan høre og sanse dem. Når de hvisker og smiler til oss, i drømmene. Alle som elsker noe, veit hvorfor det er en ny hengivenhet som oppstår, når den første kjærligheten dør. Når bjørka ikke lenger er grønn, men gul. Eller når eika blir frostsvart og naken. Vi veit jo at sommern kommer tilbake. Vi kjenner det i margen vår.

-----

Jeg har ikke store skriverommet. Knappe 12 kvadratmeter. Men her er plass til både lys og mørke. Og fingre. Og tastatur. Og hele alfabetet. Rommet er ei lunge for fantasien. Hun kan fylles med lyd og stillhet. Noen ganger kan jeg nesten ikke høre hun puster. I rommet står ei seng. Der kan jeg sveve bort. Helt til morgenen kommer. Noen ganger våkner jeg av at jeg ikke er død. Da må jeg opp og massere konas bein. Og gi henne et glass vann. Andre ganger har en setning satt seg fast i hodet mitt. Og må ned på et stykke papir. Som regel er rommet ladet med lengsler. Om å bli dikter. Eller bare et menneske som kan gjøre noe som monner. For øvrig er lengslene ikke til å stole på. De fyller hyllene over hodet mitt. Som sår i samvittigheten. Men det er magneter i luften her. Når jeg går ut av rommet, trekkes jeg inn igjen. Og når jeg går inn, blir jeg gjerne for lenge inne. Gud veit om alle har det slik?

-----

Natta er som jorda. Den er ikke bare en øvelse i å dø. Den er også små og store skritt ut i verden. Springbrett til å bli gammel på. Et sted hvor viljen paralyseres. Og framtida velter inn gjennom tusen nøkkelhull. Men natta må pleies. Akkurat som potteplantene. Jeg kan granske røttene i nattedypet. La meg drive med. Av hensynsløse vinder. Uten å vite om det finnes ei brygge å lande på. Men. Plutselig dukker jeg opp. Da står morgenen der, bøyd over meg. Han kommer alltid med noen oppdrag i hendene. Han er ubøyelig. Men ikke bare krevende. Han er som jeg, lydenes jordbundne trell.

