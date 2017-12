Han fikk Mandal kommunes Kulturpris

MANDAL: Prisen ble delt ut i Buen kulturhus tirsdag 5. desember. Mandals ordfører Alf Erik Andersen sa dette i sin tale til Hadland:

«I retningslinjene for tildeling av Mandal kommunes Kulturpris heter det blant annet at prisen kan gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning. Og prisen har, gjennom årene, vært gitt til flere kunstmalere, som Alf Kjær og Ottar Helge Johannessen, forfatter Kjell Askildsen har fått kommunens kulturpris, og flere lokale musikere. Men nå er det første gang at kommunens høyeste utmerkelse går til det vi vel kaller en artist.

Så gratulerer, Martin Andrè Hadland! I en alder av snart 43 år, har du oppnådd status som en slags nestor i norsk hiphop. Rapper, komponist og låtskriver siden platedebuten i 1997, den gang under artistnavnet «N`light`N» - siden kjent som «Son of Light».

Det er en enstemmig jury som står bak årets tildeling av Mandal kommunes Kulturpris for 2017 til deg. Alle inviteres til å komme med forslag på kandidater, og alle forslag vurderes av en jury – og det er driftsstyret, eller formannskapet, som er jury.

I omtalen av forestillingen din «Fra bygd til beat» i regi av Rikskonsertene / Den kulturelle skolesekken, kan vi lese:

«Hiphop som identitetsbygger. Denne konserten knytter sammen hiphop og artisten Son of Light (André Hadland) sin personlige historie. Etter at han så filmen "Beat Street" i 1984 åpna det seg en helt ny verden for Son of Light. Han ble lidenskapelig opptatt av musikken og gjorde alt for å finne ut mer om en sjanger ingen før hadde hørt om i Mandal. Da han som ung gutt ville høre på hiphop i en by der alt dreide seg om rock, kjente han hvordan bygdedyret bare venta på å sable han ned! Hvordan en hvit gutt fra Mandal fant en felles identitet med en hovedsakelig svart kultur er det ikke så lett å forstå..»

Men det er dette du har holdt på med, siden 1994 - i alle fall var det da den første demo-en ble spilt inn i studioet til den meritterte produsenten Tommy Tee. Det betyr at du kan skilte med mer enn 20 år som artist, og det er ikke mange artister som klarer å holde liv i karrieren over så lang tid. Det må noe ekstra til, en indre driv, og man må nok ha flere bein å stå på.

Son of Light har samarbeidet på tvers av sjangre, og hatt samarbeid med et bredt spekter av artister, norske så vel som internasjonale, jeg nevner bare noen få: Nils Petter Molvær, Susanne Sundfør og Madcon. Og han har gjort en rekke gjesteopptredener på hiphop-plater med artister fra Sverige, Danmark, Frankrike, England, Nederland og USA. Spilt konserter i Sør Afrika, på Filipinene, Austin Texas, New York, London, Moskva, til og med en tre-ukers turnè i Kina i 2015.

Andre-albumet «War of the words» i 2011 ble nominert til Spellemannspris.

Mange kjenner deg også som meddommer i NRKs «Stjernekamp».

Vi har sett deg på konsert her i Mandal, og litteratur-interesserte kunne oppleve deg under Bjørnsonfestivalen i Molde nå i sommer. Ett av spørsmålene som ble stilt der, var: «hadde Bjørnstjerne Bjørnson vært en breial rapper hvis han hadde levd i dag?» Fra programmet kan vi lese:

Son of Light og DJLPeeWee har arbeidet med å utforske hva som skjer når man setter ferske beats til dikt av diktere som William Blake, Andrè Bjerke og Bjørnstjerne Bjørnson. Resultatet er et spennende materiale som kommuniserer godt og som groover!

Når vi hører her hvor stor spennvidde du har og hvor bredt du opererer, så er det ingen tvil om at du Andrè, eller Son of Light, nyter stor respekt!

Det sies om deg at du kanskje er den mest velartikulerte norske rapperen, og at du eldes med stil. At du har tatt rappen med inn i voksenverdenen.

Og så er du jo fra Mandal

Og du er en god ambassadør, en stor formidler og en god rollemodell for barn og unge. Mandal er stolt av deg! Og det er derfor du nå må komme opp her og motta kommunens kulturpris.

Det står i retningslinjene for kommunens kulturpris, at selve prisen skal være et kunstverk. Og du har selv valgt et bilde av mandalskunstneren Svein Bringsdal, eller hans alter ego, Manneraak. Bilde heter «Stabbursdans». Manneraak, som er fra Holum, har hatt utstilling både i Roma og Cannes i år, og nå på lørdag åpner han utstilling på Galleri Lista Fyr. Og jeg må jo legge til at han skal være Galleri Buens sommerutstiller til neste år. Siden bildet allerede er i Oslo, hvor du bor, Andrè, har vi valgt å vise det på denne måten. Men dette blir altså ditt, som bevis på at du er tildelt Mandal kommunes kulturpris 2017.

Gratulerer!».