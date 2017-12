Kven har sagt at sørlendingar er trege?

Ein spent, litt frustrert og rastlaus småbarnsfamilie på fem kom endeleg tilbake til Norge etter fleire år i Sør-Korea. Valget vart Kristiansand by, og då snakkar me By med stor B! Midt i Kvadraturen vart bustaden vår, og JA me digg, digg, diggar denne vesle byen! Frå me kom i slutten av juli har det vore ei endelaus reise full av opplevingar.

Byen har endra seg mykje på dei åra me har vore i Asia. Frå mest folketomme gater, nedlagte butikkar og restauranter og stille i gatene, til eit yrande folkeliv med aktivitetar, nye nisjebutikkar, herlege etestader, konsertar, teater og kafeer.

Då me flytte hit i juli tenkte me: Ja, ja, her har alltid vore livleg om sommaren. Som Noregs sydlandske paradis. Med båtar, turistar, cruiseskip og bløde konsonantar.

Overraskinga vart stor då september, oktober, november og desember kom. Her var framleis liv! Ja, turistane har reist, båtane er sett på land og cruiseskipa legg ikkje så ofte til kai lengre.

Men... frå balkongen vår høyrer me musikk og hyggelig leven frå utallige festivalar og utekonsertar - og det i oktober! Vannfontena på torget er laga for at born skal få springe rundt i vasstrålar som sprutar uvilkårleg den eine eller andre plassen. Til unganes ekstatiske kvin og hyl!

No, rett før jol, er fontena gjort om til ein fantastisk, inngjerda, belyst, gratis skøytebane! Med benkar, kunstgras, jolemarknad, joleljos, jolepynt og domkyrkja som næraste nabo.

I dag, etter skule, lekser og middag, heiv me skøyter, hjelmar og drikke i city chopperen (les: trillebag), og strauk på dør. Gjennom Posebyen med oppdelt sykkel- og gangveg, jolepynta små trehus, gater fulle av blide, syklende, gåande sørlendingar i alle aldrar.

Då me, etter få minuttar, kom til torget, var det koseleg arrangert med alt av tilbehør for å få ei oppstemt jolestemmning. Der er joleljos, grantre,småhus til jolemarknaden.

Gågata - Markens gate - er stasa opp med varme nye joleljos, jolepynt, opne butikkar og kafeer og mykje folk. Blide - ikkje trege - smilande folk!

Der er jamvel eit glimt av Asia. Der skøytebanen er pynta med buskar med neonrosa LED-hjørner. Ein kvitmåla benk under eit stort raudt lysande hjarta og ein LED-nisse med slede som heng skinnande i treet.

Frå kyrkjetårnet strøymde vakre tonar spela av saxofonist Tore Ljøkjel som verkeleg fekk oss til å senke skuldrene, lata att auga og lokke jolestemmninga fram. Og dette er ei hending kvar einaste ettermiddag i desember! No gler me, og særleg borna, oss til det spektakulære 3D-ljosshowet som lyser opp veggane i gågata.

Me føler oss så heime, så velkomne, og er hjartans enige i at me har valgt den beste staden å slå oss ned, i dette herlege, kalde og staute landet.

HIPP HIPP HURRA for Kvadraturforeininga, næringsliv, kommune og innbyggjerar i Kristiansand by! De har skjønt kva det dreier seg om: Ein by med eit makelaust yrande folkeliv!

For å seie som dei yngre i husstanden: ❤️Kristiansand asså❤️