Slik velger du musikken til julebordet

Det er ikke alle som har budsjett til å leie inn band eller DJ til sin førjulsfest. Heldigvis finnes det reserveløsninger, og god planlegging øker sjansen for et godt resultat:

1. Den er ikke alltid den som melder seg frivillig som er rett person til oppgaven. Da jeg gikk på skolen, var det ikke alltid den som ønsket å bli tillitsmann som best representerte flertallets interesser. Det samme gjelder i høy grad de som vil styre musikken på fest. Det har tatt meg 20 år og over et halvt tusen spillejobber å bli god til å legge opp spillelistene i Radiojam, men jeg opplever stadig at noen låter ikke treffer det aktuelle publikummet. La derfor ikke jobben gå til den første og (i eget hode) beste, men lag en liste på forhånd og hold deg til planen. Jeg har stått på orkesterplass og observert følgende: Alkohol gjør deg verken bedre til å manøvrere tungt maskineri eller lese hva folk rundt deg ønsker å danse til. Et kræsj er høyt sannsynlig.

2. Kjenn ditt publikum. Kjenner du din målgruppe, er sjansen for suksess stor. Bare se hvilke underverker Cambridge Analytica gjorde for en gulrotfarget realitystjerne. Heldigvis har du et veldig godt utgangspunkt til å løse utfordringen på en utmerket måte. For om du ikke er nyansatt eller er særdeles asosial, vet du hvem du spiller for. Nå skal det sies at de ansatte i en bedrift ofte har ulik alder og bakgrunn, og det må du speile i låtvalgene. Men husk at om de fleste av kollegaene dine har studert EDB kan du med fordel nedprioritere EDM.

3. Spør kollegaene dine om ønskelåter. Du behøver ikke legge inn spionprogramvare som forteller deg hva dine kollegaer lytter til på Spotify, danser til med støvsugeren eller synger i bilen. Det holder som oftest å spørre. Send derfor en mail der du ber om ønskelåter til festen. Her er det nok en gang viktig å huske på at de som ønsker å bidra mest ikke nødvendigvis er de som bør bidra mest. Men legg inn en ønskelåt fra en potensiel besserwisser tidlig på kvelden, slik at om akevitten vrenger verdensbildet fra helio til egosentrisk, kan du trumfe med at vedkommende var en av de første til å få sine minutter i sola.

4. Lytt til ekspertene. Mang en partymusiker og DJ har det å bjuda på i blodet, og du kan finne låtlister liggende på deres nettsider. Kjente radiokanaler og plateselskap publiserer også egne spillelister på Spotify. Disse finner du enkelt ved å søke på ord som julebord, christmas party osv. Plukker du låter fra noen av disse listene er du i riktig spor, og for å hjelpe deg på vei har vi i Radiojam sammen med vår DJ laget en liste med låter som slår an på våre julebord på Hotell Ernst. God fest!