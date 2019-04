Kunsten å bo alene

GJESTEBLOGG: Når man er gift eller samboer er det mange hensyn som må tas. Man samarbeider, rydder, vasker, plukker opp ting etter seg, holder seg ren, pen og forsøker å fremstå som en bedre utgave av seg selv. Hvis man derimot ikke gjør det, står man i fare for å ende opp alene. Men nå er livet engang slik at forhold tar slutt også av andre årsaker. Samlivsbrudd er en enorm omveltning for de aller fleste. Har man i tillegg barn sammen, skal de i beste fall bo to steder, og tilværelsen kan føles nærmest meningsløs de dagene man ikke har ungene hos seg. Men det blir lysere tider. Det går seg til. Etter hvert oppdager du noe viktig: Du kan gjøre som det passer deg. Nå er det dine regler som gjelder. Det er ditt hus. Ditt territorium. Her har du ei liste over soleklare fordeler ved å bo alene.

Spis hva du vil, når du vil. Nå slipper du å høre «vi har ikke hatt fiskegrateng denne uka» når du egentlig har lyst til å grille*. Ingen rynker på nesa når du vil eksperimentere med egenkomponert Thaimat à la Kruttsterk heller. Du kan slenge en pizza i ovnen midt på natta uten at noen bryr seg. Men hold deg våken, ingen vil ha brannvesenet på besøk og skumparty 04.00 om morgenen. Tenk også på kostholdet ditt. For mye drittmat gjør deg til en dvask flodhest, og det vil du ikke nå som du kanskje skal ut på markedet igjen.

*Grilling trenger ikke være sesongbetont. Fyr opp og hiv noen pølser på midtvinters, ungene dine kommer til å elske deg enda mer.

Flatskjerm på soverommet. Zappefest! Du kan runde Netflix i senga, som var uaktuelt før fordi den du var sammen med mente at TV tar fokus vekk fra ting som likevel aldri ble noe av. Og du bestemmer filmen. Selv om du sannsynligvis kommer til å bruke hele kvelden på å velge og til slutt sovner. Som alle oss andre. Er du opptatt av sport er det jo ingenting som er bedre enn å ligge og se på at andre pådrar seg idrettsskade.

Spill musikken din. Nå er det ingen som klager når du setter på Death Metal, Basement Jaxx, Shania Twain eller hva du måtte ha av guilty pleasures på full guffe. Men husk at du kanskje har naboer. Det er ikke sikkert de er like keen på å høre Insane Clown Posse på fullt volum natt til en tirsdag. Husk også at «We Are the Champions» med Queen ble brukt som tortur på Guantánamo.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Gå naken. Hvem bryr seg om du lager kaffe i all din prakt en søndag morgen? Hvem kritiserer deg for å steke bacon i Adams drakt? Ingen. Eventuelt gøy for naboene, frihet for deg. Du kan spise ostepop i bare sokkelesten om du vil. Men har du ungene på besøk, kle på deg. Og husk at det faktisk kan komme folk på døra. (Har du flaks er det bare Jehovas vitner, da er det effektivt å være naken)

Powernaps uten kjeft. Ferdig med dagens gjøremål? Ta deg en cowboystrekk. Unn deg en liten tuppelur. Du kan i prinsippet skli ut av senga en formiddag og subbe bort i sofaen for å sove videre, uten at noen mener du er et ubrukelig slakt og en ambisjonsløs latsabb som overser alt som må gjøres. Det kan du ta når det passer deg.

Rydd når du vil. Å bo for deg selv betyr at ingen maser om at det er rotete eller støvete. Men hold det ryddig for din egen skyld. Ingen har lyst til å bo i et hjem som ligner et åsted, med tomgods, rullende hybelkaniner og middagsrester som har begynt å leve igjen. Du vil ha det hyggelig rundt deg. Det kan hende du får besøk, vet du.

Ha hvem som helst på besøk. Nå kan du invitere den festglade kameraten eller den skravlesyke venninna di over uten at det må forhandles med motparten og/eller planlegges flere måneder i forkant. Du kan til og med ha folk på sofaen – eller i senga din om du vil. Men her bør man være litt selektiv, legg deg gjerne med en du har lyst til å våkne med. Ingen ønsker å starte dagen med en brøytebil fra Latvia.

Helt til slutt: Det er egentlig ingen grenser for hva du kan gjøre. Men å beholde en slags takt og tone er viktig. Du kan innrede mancave med Star Wars-tema i garasjen, ha flipperspill på soverommet og henge opp fotballskjerf på stueveggen. Men særlig pent er det ikke. Du kan ha nachspiel når du vil eller sitte oppe hele natta og spille Playstation, men du har gjerne en jobb å ta vare på. Døgning er noe russen driver med. Du kan ev. ta opp forbrukslån, kjøpe Tesla og sette deg på første fly til Budapest og svi av alt på en helg, men det har du ikke råd til. For en dag møter du kanskje en du har lyst til å bo sammen med igjen. Og da er det jo greit om du har livet ditt på stell. Lykke til.

Les også:

Hvorfor SKAL unger så mye hele tiden?