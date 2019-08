Hei dere! Da er vi tilbake fra en sommer vi aldri kommer til å glemme, med oppsetningen ”Fruen fra havet” i Fjæreheia. Vi brukte noen uker både på å lande, og samle tankene etter så mange inntrykk. Det har vært en intens, lærerik, tøff, nydelig og utrolig verdifull prosess.

Vi visste lite om hva vi skulle forvente oss av det vi gikk inn i, bare at det krevde en god del vågemot og troen på at det er sunt å hoppe utfor hoppkanten av og til. Vi angrer ikke ett sekund. Vi er heller litt tomme for ord av takknemlighet og beundring over tilliten vi har fått. Vi tar hatten av for Birgit Amalie Nilssen. For ei rå dame du er! Vi følger nøye med, og tar inn så mye vi kan. Du er så varm og var. Det merkes av hele teamet, tror vi.

Privat

Det har vært mange dyktige mennesker å følge med på under denne reisen. Amalie Krogh i sitt ess, og Tove Kragset som en musikalsk påle – og ikke minst med evnen til å improvisere nye pianopartier hver eneste forestilling! Tenk å være så dyktig! Siste partiet hun spilte hver var mens vi sto bak scenen og ventet på finalen; vi sto og nøt med tårer i øynene. Noen har bare det lille ekstra.

Privat

Og stjernekoreografen Yabin Wang, med sine nydelige ”havdansere”. For et menneske, for en kunstner! Hun har en egen evne til å følge musikk etter følelsen. Det var helt unikt å følge hennes arbeidsprosess. Selv om hun ikke forsto tekstene vi hadde skrevet, skapte hun bevegelser som sto helt i tråd med uttrykket. Dette gjorde hun sammen med ”Den Fremmede” spilt av fantastiske Tomos Young. Vi hadde noen kjempegode samtaler om hva han opplevde at sangene sa, og han har en helt unik evne til å leve seg inn i dansen. Kunst krysser både landegrenser og sjangre.

Privat

Vi opplever at denne reisen viste oss hvordan kunst kan bygge broer. Man kan komme inn gjennom ulike dører til et felles møtepunkt hvor man skal yte etter beste evne, for å fortelle en historie. Tanken om å prestere på individnivå blir byttet ut med å gi seg hen til historien som et kollektiv. Man glemmer hvem som måtte mene hva, og hvilken andel man bidro med hvor. Det blir helt irrelevant, noe vi synes var utrolig befriende og vakkert.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

Vi hadde en flott samtale med noen av skuespillerne i bilturen på vei til premieren, hvor det ble framsagt en kjempefin tanke; å drive med kunst handler egentlig bare om å være hundre prosent ærlig.

Privat

Det ble også nevnt at på mange måter gjelder det å lære seg verktøy for å gå inn i rollens tanker og følelser, men deretter kaste alt og ”gi slipp”. Disse tankene har festet seg, og kommer til å være med oss videre. Det er så motiverende å kunne trekke paralleller til låtskrivingen hele veien. For det å være ærlig, og å gi slipp er kanskje det beste vi kan gjøre når vi skriver musikk også. På mange måter er kunst det eneste stedet vi kan gi helt slipp. Det skal vi ikke kimse av.

Vi snakkes!

Les mer om og av Oakland Rain her