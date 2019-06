Start-hymne, plateinnspilling og enda mer!

BLOGG: Forrige uke ble en stor drøm oppfylt. Jeg har sunget inn kor til den nye Løvenes Konge-filmen som kommer i juli. Tidligere i vår var jeg på audition til en annen film, men fikk ikke rollen. Plutselig en dag forrige uke kom det spørsmål om Løvenes Konge. Det er virkelig noe jeg har ønsket veldig lenge. Jeg var fire timer i studio med to andre dyktige damer og spilte inn femstemt kor på fire låter.

Så var det flere andre konsertjobber og fire bryllupssanger for en barndomsvenn sist lørdag. Feire feire, rett hjem til Oslo og sove og tidlig neste morgen tok jeg bussen til Kristiansand. Så bar det til Sør Arena og hymnesang før Start slo Skeid. (JADDA!)

Jeg elsker når jeg kommer til Sørlandet. Her er det et annet tempo enn i Oslo og man møter kjente overalt + mye tilgang på kaffe! Sykt koselig å se kampen med tidligere kollega Simen Hefte etter at jeg var ferdig å synge.

Se video-klipp av hymnefremføringen her:

Nå har jeg fått oppfylt enda en stor drøm. Jeg har denne uka vært så heldig å spille inn juleplate sammen med Marit Birkedal Aas, Maria Tøndel Edvardsen og Ole Kelly Kvamme. Vi var i Hellemyr Kirke for å lage EP sammen med de to skjønningene Bjørn Ole Rasch og Roald Råsberg.

Privat

Vi hadde satt opp tidsskjema for å rekke igjennom de fem låtene vi skulle ha med. Tre den ene dagen og to den andre. Men med denne kremen av en gjeng gikk det fortere enn noen av oss hadde forestilt oss. Etter første innspillingsdag var vi allerede ferdige med alle sangene og Bjørn Ole sa: «Har dere flere? Skal vi ikke bare bruke tida og lage et helt album?»

Vi la en slagplan og fikk fantastisk hjelp til å få fire sanger til vi hadde i repertoaret til å bli best mulig. Innimellom lynnedslag, saging i nabolaget, airconditionproblemer og fnising fikk vi til å lage denne plata. Jeg tror aldri jeg har jobbet så hardt og så modig noengang før som vokalist. Og det kunne jeg ikke fått til uten den magiske, inspirerende og flotte gjengen jeg fikk dele dette med.

Privat

Nå bærer det som sagt hjem til Oslo og skrivende stund sitter jeg på bussen og øver og planlegger nye utfordringer og drømmer. Først ut er prøvestart med Sound of Music på Folketeateret som starter tirsdag.

Hold your dream!

Trine

Daniel Bentsen

Trine Bariås-Kvitstein er 28 år og kommer fra Kristiansand. Hun er musikalartist og har de siste årene jobbet i store musikaler ved Folketeateret og Chateau Neuf i Oslo og Kilden Teater- og Konserthus. Mer info på: www.trinebarias.no.

