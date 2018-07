22. juli 2011 var familien og jeg i Oslo. Vi sto på taket av Operahuset da et grusomt drønn ristet hele byen og vi falt på kne og trodde bygget falt sammen. Etterpå steg røykskyen noen hundre meter borte, og alt var uvirkelig stille. Vi gikk ned til Aker brygge for å ta båten tilbake til Bygdøy hvor bilen sto parkert.

Da vi kjørte sørover E18, kom de første beskjedene over radio om det forferdelige som utspant seg på Utøya. Det har gjort noe med meg, og jeg håper vi alle vil ta opp kampen mot mennesker som sier at noen er verdt mer enn andre og at vold er en endelig løsning.

Ett sekund av kulde

vi kjente ondskapen

slå bena bort under oss

og så tiden miste grepet

om virkeligheten

før vi flyktet bort

fra stillheten som knakk

sammen som skjøre pianotoner

mellom fjerne sirener

.

vi klarer aldri helt

å rømme unna knuste

vinduer og skrekkslagne

ansikter

samme hvor lenge og langt

vi drar gjennom varme julinetter

bort fra drønnet

og uvirkeligheten

av spindelsvevklør

og tomme øyne

.

vi er fortsatt her

mens mange ikke får møte

sine

sju år etter, og ett sekund

av kulde

siden

.

Privat

