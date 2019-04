10 ting du ikke skal gjøre etter et samlivsbrudd

GJESTEBLOGG: For mange menn, gjerne med barn, kan et samlivsbrudd være blytungt. Det krever sin mann å omstille seg fra en familietilværelse til plutselig å bli alene. Det finnes fullt av tips og veiledning der ute om hva man bør gjøre i en slik situasjon. Her kommer en liste over hva du bør la være, men sannsynligvis står i fare for å gjøre likevel.

Ringe eller sende melding 03.30 natt til torsdag Det har ingenting for seg å fortelle din eks hvor kjøleskapet skal stå med 2.9 i promille. Du vil om mulig være veldig usaklig, lire av deg en masse drit og lage dårligere stemning enn det allerede er. Ikke forvent svar. Folk sover som regel halv fire om morgenen.

Alliere deg med felles kjente Det har ingen hensikt å få venners sympati, de tar sjelden eller aldri side etter et brudd. De synes bare det er trist at det ikke fungerte lenger, og er mest sannsynlig like glad i dere begge to. Med mindre du har vært en manipulerende tyrann og rundjult ektefellen i årevis, og det har du jo ikke.

Flytte inn i mancave Mange menn føler for å starte helt på nytt etter et brudd. Ingenting galt med det. Men en toroms med svart skinnsofa, Playstation, gjennomsiktig barskap, 77-tommers flatskjerm, Manchester Utd-dynetrekk og Kissplakater i ramme på stueveggen er teit. Barna dine vil ha et hjem, ikke besøke gutterommet ditt annenhver helg. Eller forhåpentligvis oftere.

Forsøke å runde Tinder Man kan ikke ligge bort følelser, selv om man tror det. Derfor hiver du deg på Tinder og det som er av dating-apper for å se om du fremdeles har draget. Du er villig til å ligge med alle du matcher med, men vær forsiktig. Du vil ikke gi noen herpes, gonoré eller anskaffe en baby til. Det orker du ikke. Dessuten er du for gammel for intriger og drama.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Party hele uka Folk som sier at du ikke bør drikke når du er deprimert og at det ikke hjelper, lyver. Klart det hjelper. Akkurat der og da. Etter fem øl, en Cuba Libre og to tequila gir du faen i alt. Men på sikt er det skadelig. Du glemmer at du faktisk bryter ned kroppen din. Ta vare på helsen og ikke minst leveren din, den skal virke i mange år fremover. Dessuten er det noe trist ved å være «han gamle» som henger på Heidis Bier Bar hele tiden.

Date en som er 25 år yngre Å involvere seg med en ung og spretten mø kan være bra for selvtilliten, men omgivelsene fniser av deg. Når hun vil på nachspiel, vil du hjem for å sove. Når hun vil se Paradise Hotel, vil du se dokumentar om Rudolf Hess. Når hun er er 35 og vil ha barn, er du en 60-åring med dum rygg og sviktende ereksjon. Dessuten er det ikke sikkert dattera din synes det er så gøy med en stemor på sin egen alder.

Tatovere deg i fylla Å dekorere kroppen er for mange ren terapi for å føle seg bedre, men en hodeskalle med sigg og flosshatt eller «Drittkjerring» stavet feil fordi du var full som et badekar i Thailand og tenkte at nærmeste tatoveringsstudio er stedet, er gjerne noe du angrer på allerede dagen etter. Slår det seg infeksjon i kunstverket, kan det ende med amputasjon, og det vil du ikke.

Bruke sosiale medier til å fortelle verden hvor vanskelig du har det Ingenting er verre enn å oute eksen din på Facebook. Eller skrive ting som «Hvor mye skal jeg egentlig tåle» og «Noen mennesker eier ikke skam!» i statusfeltet. Samt lange utredninger om hvor urettferdig alt er får sjelden likes. Snakk heller med venner eller en psykolog.

Furte altfor lenge Det er vanlig å være grumpy og vanskelig en tid etter et brudd. Men å trasse i årevis er bortkastet. Når din eks spør «gikk det fint å levere barna i dag» er det ikke et angrep, og du trenger ikke svare «HVA FAEN TROR DU?» + en lang tirade om at du faktisk har levert dem på skolen uten at de har skadet seg i mange år. God dialog og samarbeid er avgjørende for barnas skyld, de kan også ta et brudd veldig tungt. Gjør det så enkelt som mulig for dem.

Sånn helt på tampen – et par ting du bør gjøre: Lag dine egne rutiner og sett deg mål. Tren regelmessig, selv om du ikke har lyst. Du vinner over deg selv hver gang du prioriterer joggesko fremfor sofakrok. Skaff deg en hobby. Reis bort med venner. Meld deg på et kurs. Og som nevnt, gå gjerne til psykolog. Å ha en nøytral person å prate med hjelper mer enn du tror. Vi menn tror ofte vi er verdensmestere i alt, men det er vi ikke. Og helt til slutt – det blir bra igjen, selv om det tar litt tid. Jeg lover.

Les også:

Hvorfor SKAL unger så mye hele tiden?