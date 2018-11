Domkoret feirer Leonard Bernstein

Mange har vel fått med seg at det i år markeres at det er 100 år siden den berømte dirigenten og komponisten Leonard Bernstein ble født. Kristiansand Symfoniorkester innledet Bernstein-året med å la den tradisjonsrike nyttårskonserten i sin helhet bestå av musikk av Bernstein. Og nå skal han også feires i Domkirken.

«Alle» kjenner til West Side Story. Noen kjenner til musikalen Candide, som denne helgen fremføres i Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester. Men færre kjenner til at Bernstein også har skrevet kirkemusikk. I 1956 fikk han en bestilling på et verk til Southern Cathedrals Festival i Chichester i England. Bernstein valgte da noen av Davidsalmene i Salmenes bok, nærmere bestemt salme 100 og 108, 23, 131 og 133.

Tekstene synges hebraisk. Verket er for stort kor, orkester og guttesopran. Bernstein var nøye med at det aldri måtte være en kvinnelig sopran. Guttestemmen, til nød en kontratenor, skulle gi illusjon av at det var gjeteren David selv som sang.

NTB Scanpix

Verket er holdt i typisk Bernstein-stil, og det er lett å kjenne igjen både rytmer og klanger fra hans musikaler, for eksempel West Side Story. Likevel er det høytid og alvor over musikken. I år fremføres Bernsteins Chichester Psalms mange steder i verden, og publikum og medvirkende vil oppleve det som et relevant verk med et viktig budskap, nemlig det som handler om fred og forsoning.

I konserten søndag kveld medvirker Kristiansand Domkor under ledelse av domkantor Marianne Sødal Misje, musikere fra Kristiansand Symfoniorkester, kantor Ian Richards, guttesopran Sebastian Sjåstad Overå samt Anna Elisabet Einarsson og Ole Jørgen Kristiansen.

Programmet omfatter også Requiem av den franske komponisten Maurice Duruflé (1902-1986). Dette verket ble påbegynt under andre verdenskrig, og utgitt i 1948. Duruflé bruker tradisjonelle gregorianske melodier som bakgrunn, og musikkstilen er sterkt påvirket av impresjonismen, slik vi finner den hos Debussy og Ravel. Duruflé har ingen stor produksjon, men de verkene han skrev preges desto mer av en suveren kvalitet.

Det er åpenbart at han i Requiem er sterkt påvirket av Gabriel Faurés Requiem. Messen har ni ledd, slik tradisjonen er i den katolske messen for de døde: Introitus (Requiem aeternam), Kyrie eleison, Offertorium (Domine Jesu Christe), Sangtus og Benedictus, Pie Jesu, Agnus Dei, Communion, Libera med og In paradisum.