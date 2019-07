Sørlending vant nasjonal skrivekonkurranse

Skriveoppgaven gikk ut på å la seg inspirere av Terje Vigen til å skrive noe som handler om de arrene livet gir oss. 18-åringen fra Grimstad kjente til hovedtrekkene i Henrik Ibsens Terje Vigen fra før, men hadde ikke lest det. Det første han gjorde etter å ha lest diktet, å søke på hva navnet Anna betydde. Anna betyr nåde, og det ble hovedtemaet han bygde teksten rundt.

– Jeg brukte en sirkelkomposisjon, med noen virkemidler som gikk igjen, sier Daniel, som forklarer at han har en tendens til å se for seg handlingen som en film. Den indre filmen spiller han igjen for seg selv flere ganger, og så forsøker han å legge til detaljer underveis.

Forfatter Jan Kristoffer Dale, formidlingsansvarlig ved Grimstad bibliotek Hilde Elise Bie og festivalsjef for Ibsen- og Hamsun-dagene Torborg Igland satt i juryen. De sa blant annet dette om teksten:

"Noen vil kanskje tro, bare i kraft av det formmessige, at Ibsens dikt ikke vil resonere med yngre lesere, men i vinnerteksten ser vi at diktet ikke bare har skapt en viss gjenklang i den unge leseren, men også inspirert en tekst som fremstår som både søkende, vilter og klok. Utførelsen er selvsikker og overskuddet er stort. At man bør ha en viss kjennskap til Terje Vigen og dramatikeren referert til i tittelen, sees ikke på som en svakhet i denne sammenhengen, men heller en styrke. Siden tittelen og teksten drar paralleller og skaper undring i leseren.

Kortprosateksten «Gud Satan og William Shakespeare» sirkler rundt Ibsens tekst, den referer og kommenterer og zoomer inn og ut på kjente aspekter ved diktet og løfter Terje Vigen frem på en uventet, stilistisk gjennomført og moderne måte. De tidløse temaene som stadig gjør at Ibsen leses og settes opp verden over er til stede i vinnerteksten: savnet, sorgen, hevnen.

Den episke gjenklangen fra Ibsens tekst høres som et ekko gjennom teksten og vi i juryen vil gratulere Daniel Nicolai Grønn Moen, 18 år, fra Grimstad, som vinner av Ibsen og- Hamsuns-dagene sin skrivekonkurranse og takke for et morsomt, treffende og ikke minst litterært bidrag.

Skilte seg ut Det kom inn 50 bidrag, fra ungdom mellom 16 og 20 fra hele landet, og juryen hadde en stor jobb med å vurdere dikt og noveller. Daniels tekst skilte seg ut, ikke minst ved at den ga en dimensjon tilbake til Ibsens dikt. – Jeg synes det er et veldig bra dikt. Vi er ikke så vant til fattigdom i dag, ikke i vår del av verden. Jeg ble fanget av måten Ibsen skriver på, man dykker inn i en annen tid og år se hva som finnes der, sier Daniel, som faktisk har vunnet en skrivekonkurranse tidligere også, også den i Grimstad, Barnebokfestivalens krimkonkurranse for seks år siden. Premien er gitt av Rederiet Bergshav AS og kulturdelingsnettverket trafo.no, sammen med Ibsen- og Hamsun-dagene, og deles ut på Kvaløya, før årets Terje Vigen-opplesning lørdag 10. august - den 30. i rekken av opplesninger i forbindelse med Ibsen- og Hamsun-dagene (tidligere Ibseniana).

Her kan du lese vinnerteksten

Gud, Satan og William Shakespeare

Hevn, hevngjerrig, hevnsfylt hevnshistorie. Hvorfor det spør du? Hevn trenger ikke være et sånt negativt ord, for hevnen trenger ikke gjøre en flue fortred. Han hevner seg jo på litt av hvert, historien er en hevnhistorie. Men det er noe mer også.

Terje Vigen tynges av hjelpeløshet, uten evne til å handle. Han har ingen valg og ingen frihet. Han er fange på en engelsk korvett. Dømt for evig til null, niks, nada. Lenket fast i avgrunnen. Ingen materielle ting kan ikke fylle den. Det er selvrealisering som står for dør. Han viser at han aldri velger hverken hevn eller gunst over nåde, selv med skjebnen i sin egen gråsprengte hånd.

Neste stopp; Sorgens dal. «Hva skal du der?» Har en rødmalt hytte med gulrutete-gardiner og solsikker bak. Kone og en datter på 3 år. Du skulle sett hvordan hun hopper av glede, og kjent barne-kinnet hennes mot ditt, når hun trenger trøst. Å for et mareritt, men det er dit jeg skal.

Et lite barn. Hun var født til et liv i fattigdom. Men det var min fattigdom, og lykken var der fremdeles. Å være ansvarlig for noe så hjelpeløst, så uskyldig. Å, det er ikke en ting jeg ikke ville gjort for henne. Det er forferdelig å vite at den samme dårlige hånden livet har gitt oss, er den samme jeg gir videre. Tenk å ikke kunne gi henne det engang. En riktig fin lærer ville hun blitt, for alle fortalte så varmt om henne. Hun er så smart Terje, bare vent å se, hun vil bli noe stort, det sier jeg deg.» Tårer av glede, eller tårer av sorg? For gråsprengte øyne er det ikke lett å vite, men det gjorde godt likevel.

Men hun ble ingen lærer, fikk aldri snakket om hvor fort årene går, når man har så mye å henge fingrene i, men årene er som sirup, Anna. Ser du ikke det. Det er glede man kaster på ilden, uten den står togvognen stille. Engelskmannen brant kortstokken opp, du har tapt, gå hjem. Til din tomme, rødmalte hytte. Med gardinene trekt for, med visne blomster bak.

Terje var livredd. Han var liv-redd. Ikke for sitt eget, nei ta det men ikke våg å gå i nærheten, ikke rør deg en tomme. Han vil knekke hvert bein i din kropp, se deg lide uten nåde, hvis du så mye som krummer et hår på Annas hode. Kast loss, for uten et hjem ville ingen kunne redde skuta, rett til bunns, tjohei. Det finnes ingen havn, bare hav. Ingen havn på tusen nautiske mil. Hva gjør et hus til et hjem? Familie. Barnesmil, barnelatter, barnesko, men også trøst og næring, varme og hvile, barn og viv.

Terje ble tom uten dem, sjelen rumlet. En gråhåret hardbarket sjømann, et gjenferd av mannen han engang var. Uten nestekjærlighet eller tilgivelsesevne. Hvordan kunne verden gjøre noe slikt? Hvordan kan Gud være allmektig og god hvis han rammer slike uskyldige menn med en skjebne verre enn døden. Sorgen slo deg til rette, en ny stormakt viste seg, nå var de tre, Gud, Satan og William Shakespeare.

Hun ville vært syv nå, riktig fin skolealder. En sliten hvit kjole var alt vi kunne gitt henne. Men selv i det ville hun vært den vakreste ting. Han var sikker på det. Noen tror de døde tar plass blant stjernene, Terje kunne ikke slikt. Anna hvor er Karlsvogna? Hun ville smilt, han hadde sett det i stjernene.

Du engelskmann av beste rang, visste du at Anna betyr nåde? Morsomt at datteren din endte opp med samme navn. At nåden igjen står så nær Terje Vigen, det er jo kun ved en virkelig gal gjerning man kan vise nåde. Se der er hun. I sin mors armer. En Anna var alt som skulle til. Båten la endelig til havn.

La teaterforhenget falle, for Terje bukker dypt.