En festaften med Tveit Union Musikkorps

Disneymusikken har preget film og tv i mange tiår. Til stor glede for alle generasjoner, kanskje spesielt barn. Også mange voksne vil kunne si at musikken er godt kjent og godt likt. Med dette som utgangspunkt, var det bare fantasien som satte grenser for programmet i Kilden lørdag 17. november. Forberedelsene startet allerede lenge før sommeren for å skreddersy et tilbud til glede og begeistring for publikum.

Dirigent Daniel Sørensen forteller at det går mange med mange timer på å spisse programmet. Spørsmålet er hele tiden hvordan publikum opplever konserten og snakker om den etterpå.

– Hvis opplevelsen er god, så kommer publikum igjen. Vi ønsker virkelig å berøre og begeistre publikum, sier Sørensen.

500 tilskuere

Konserten lørdag 17. november ble for oss i publikum en festreise den gode timen det varte. Det opplevdes som en god stigning med et godt og variert program. Korpset og koret solgte ut to fulle forestillinger den kvelden, som betyr at det var rundt 500 tilskuere de to dagene.

John Natvig, som er medlem i korpset, fungerte som produksjonsleder for innholdet.

– Det var gledelig å se så mye folk og det forteller at dette skal vi gjøre igjen med andre spennende overskrifter. Vi ser nok en dreining mot dette med å lage en produksjon. Det å ha Kilden som utstillingsvindu er med å løfte arrangementet. I tillegg så er jeg svært opptatt av alle detaljene fra publikum kommer inn, til de går. Det skal være en god rød tråd så publikum får en best mulig opplevelse. Vi håper å se alle igjen!

Vi stoppet opp og pratet med en i publikumsmassen – Inge Johnsen. Han hadde med to døtre som spiller og driller i Vågsbygd Skolemusikkorps.

– Dette var en innholdsrik og gøy konsert. Jentene kjente all musikken og høylytt sang med. Jeg ville gjerne hørt enda mer av koret.

Dyktig konferansier

Flere publikummere vi snakket med ga uttrykk for at dette var en innholdsrik og morsom konsert.

Tom Kristian Venger er den fødte konferansier. Han kunne ønske velkommen og henvendte seg til barn og voksne på en flott måte. En god blanding av humor og fakta om innholdet i konserten.

Publikum fikk oppleve høydepunkter og utdrag fra filmene Løvenes Konge, Jungelboken, Vaiana, Fly, Skjønnheten og udyret, Hercules, Tarzan, Biler, Frost, Aladdin og Den Lille Havfruen.