Langs farmens yttergrense mot vest og mot elva har vi en dobbel steingard. Hva som er grunnen til dette kan nok være så mangt. Kanskje var det for å ha et ekstra stengsel mot en flomstor bekk. I så måte er det lite virkning i en steinmur. Vannet finner sine veier imellom. Kanskje er det en gammel buvei. Den ender jo opp ved fjøset. Før bygde de slike doble steinmurer for å lede buskapen fra utmarksbeite og til fjøset. Tror nok helst det er det siste.

Rart det der. Hvordan vi setter opp murer. Enten for å stenge noen ute eller for å holde noen inne. Fysiske murer og mentale murer. Hvordan vi mennesker lager oss murer for å skjerme oss selv. Mentale murer. Murer av taushet. I mellommenneskelige forhold blir det fort slik at den man reiser en mor mot, begynner å bygge sin egen mur som et motsvar. Så er det i gang. Murene bygger seg høyere og høyere. Gjør kommunikasjonen vanskeligere og vanskeligere inntil murene på begge sider gjør enhver kommunikasjon umulig. Kommunikasjon som er så viktig. Vår evne til det er kanskje det som skiller oss mest fra dyrene.

Det skjer over alt. Mellom par. Mellom venner. På tvers av alle familiebånd og familierelasjoner. For ikke å snakke om i arbeidslivet. Når arbeidstakere samler seg i en tverr konfrontasjon mot sjefen, uten å prøve dialog først. Og ikke minst når ledelsen ikke evner å kommunisere med de ansatte. Når avgjørelser tas om arbeidet, arbeiderne og arbeidsplassen uten at ledelsen snakker med de som faktisk gjør jobben. Det kan jo være de har innspill som er nyttige i vurderingen. Det kan ofte føles som at de som befinner seg fjernest fra der jobben virkelig gjøres tror de er de som vet best. De mener at de i hvert fall ikke behøver spørre noen av de som virkelig gjør jobben.

Når først murene står der, er det bare en ting som nytter. Noen må begynne å rive. Enten den ene eller begge parter. Kanskje begynne med å lage et lite hull i muren. Stort nok til å strekke en arm igjennom, med en utstrakt hånd.

Hjemme hos oss er de to steingardene sunket såpass i sammen at de ikke utgjør noe stengsel. De ligger der bare til pynt og som et hundre år gammelt.