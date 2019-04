Kristiansand Janitsjar med ny NM-seier

Kristiansand Janitsjar har i helga deltatt i sitt andre NM for Janitsjar i Trondheim. I Olavshallen på lørdag fikk de et nytt bevis på at de har vunnet sin divisjon.

Fra nyttår har korpset spilt «Tanczi» av Jan Van der Roost hver onsdag i Marvika. Ukentlig har det vært pirking på detaljer i Tanczi, samtidig som det alltid blir spilt på de andre stykkene til konserter, som i Kilden, 17. mai-konserten i Ravnedalen og sommerkonserten i juni.

Baryton-dramatikk

Med en maksimum spilletid i NM på 15 minutter, er det et kort musikkstykke man bruker lang tid på å forberede. Det er mange detaljer som skal på plass for sikre en god plassering, og enkelte hadde til og med satset på en seier i 6. divisjon.

Så var det tid for å telle ned timer til konkurransen. Onsdag kveld var det siste finpuss på overganger og tempo, intonasjon og dynamikk i Marvika. Blyanten fram og notere enda litt mer. Plutselig brekker stemmebøylen på barytonen rett av når trekket skal justeres. Litt panikk, men de finner fort ut at en god baryton kan lånes i Trondheim.

I mellomtida henter klarinettisten/skolekorpsdirigenten en baryton som ligger i bilen (!). Etter øvelsen pakkes varebilen med store instrumenter som to av musikantene skal kjøre opp. Torsdag kommer og det er avreise til Trondheim for alle. Fortsatt spente. Noen glemmer instrumentet på flybussen fra Værnes, men det kommer heldigvis til rette.

Stor spenning

Fredag; Øvelse klokka 15 i ei kirke. Klangen er flott, selvtilliten får en boost, skuldrene senkes. Alle er klare til å entre scenen klokka 19.10. De smiler, spiller sammen, får tempo der det skal, solistene spiller fint, alle gjør det de har øvd på. Lettelse under fotograferingen etterpå. Men var det nok til seier, som mange håpet på?

Lørdagskvelden i Olavshallen, med fullsatt sal av andre spente musikanter som håpet på å unngå nedrykk eller aller helst vinne, var det god stemning etter festkonserten med Luftforsvarets Musikkorps.

Da 6. divisjon ble lest opp i stigende rekkefølge, var pulsen høy. Kristiansand Janitsjar så at det andre korpset som rykket opp med dem i fjor havnet på sisteplass. Ville det bli bunnplassering på begge?

Men Kristiansand Janitsjar ble ikke ropt opp før det sto kun to korps igjen: det ene korpset ville få en førsteplass og det andre en andreplass. Jubelen sto selvsagt i taket da Kristiansand Janitsjar ble utnevnt som vinneren.

Sammen med Tvedestrand

Med seier i 6. divisjon er det som i idretten at man får rykke opp en divisjon til neste år. Det gleder korpset seg veldig til. I 5. divisjon er også Tvedestrand Musikkorps, som Rune Hansen dirigerer i tillegg. De har deltatt i NM i mange år og fikk en solid 8. plass i år, så i 2020 blir det to sørlandskorps i samme divisjon – med samme dirigent.

Arendal Byorkester spilte også veldig bra og beholder sin plassering i 4. divisjon.

Jevn vekst

Kristiansand Janitsjar har nå nesten 50 spillende medlemmer. Med jevnlig vekst de siste årene av nye medlemmer er det stas å jobbe med klang, dynamikk og forståelse av stykkene som spilles sammen med gode venner. Den yngste er 16, men eldstemann har bikket 70. Alle er med, alle er viktige. Kaffe i pausene, latter i tide og utide, telling, presisjon og samspill.

– Det er fortsatt plass til flere medlemmer, så er det noen som ønsker å delta på våre musikalske prosjekter, er det bare å møte opp en onsdag, sier korpset leder, Peder Sletfjerding.

Rune Hansen er dirigent for korpset og blir internt kalt for trollmannen. Hans evner til å formidle, forme og «trylle» korpset til å yte sitt aller beste er en fantastisk evne som skal ha mye av æren for at korpset har vokst, både i antall og kvalitet.

5456 NM-musikanter

NM Janitsjar arrangeres hvert år i Trondheim, med 5456 musikanter i år, fordelt på 113 korps i åtte divisjoner; Elite og 1.–7. divisjon. I år var det Musikkforeningen Nidarholm som vant Elitedivisjonen for første gang.

Kristiansand Janitsjar har absolutt ingen målsetting om å nå så langt, men fokuserer på spilleglede og jevnlig utvikling, så får vi se hvor langt vi kommer. 6. divisjon har 16 korps, mens 1. divisjon har 12 og Elite har 10 korps. De to øverste plasseringene i hver divisjon rykker opp, og de nederste (ulikt antall per divisjon) rykker ned.

Kristiansand Janitsjar deltar i 5. divisjon lørdag 28. mars i 2020.

