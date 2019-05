Om å måtte dø for å bli sett

Det lille gjengrodde jordestykket vårt bærer mer og mer preg av en våtmark nå om dagene. Det skjuler så mangt av kryp og jentene får ikke lov til å gå ut i det sammentrykte fjorårsgresset. Hovedgrunnen er at hoggormen har våknet til liv.

Her om kvelden satt Kvinnen og jeg og så på tv da kjetta plutselig spratt inn gjennom den halvåpne verandadøren. Den hadde noe med seg. Vi hørte den slengte noe ned på parketten. Det var tydelig at den hadde vært ute i "våtmarkene". Det var en fugl. Den var selvfølgelig død. Trist... men slikt skjer når man har rovdyr i hus.

Det var ei myrsnipe. Jeg hadde aldri sett en slik i levende live (og det gjorde jeg jo for så vidt ikke nå heller). Jeg ante ikke at vi hadde dem rundt huset. Og så jeg da som trodde jeg hadde kartlagt alle fuglene på farmen. Den måtte altså dø før jeg visste at den fantes hos oss. Dette har jeg gått og grunnet på i ettertid. Som vanlig har tankene flydd og koblet episoden til mellommenneskelige forhold.

Tenk på all de usynlige. De som ikke blir sett eller hørt. De som sliter med dårlig selvbilde og føler de kommer til kort. De som begår en slik ekstrem og ugjenkallelig handling at de tar sitt eget liv for å bli sett. Eller som skamferer seg selv for å få oppmerksomhet eller om det rett og slett er for å kjenne at de lever. Jeg vet ikke.

Hver vår, i mai, både den 8. og den 17., hedrer vi dem som ga sitt liv for vår frihet. Lenge, lenge etter at de døde. Og for all del, det skal vi gjøre. Så pass skylder vi dem at vi gjør det. Kanskje vi ikke er flinke nok til å se de som er rundt oss. Kanskje vi både skal hedre og rose, snakke med og gi et klapp på skuldra til både nære bekjente, familie, kolleger og kanskje til og med en fremmed vi møter på vår vei ... Si noe hyggelig til ... eller om ... de som er rundt oss og som lever. Jeg vet i hvert fall med meg selv at jeg ikke er flink nok. Men jeg lover å prøve ... Fra og med i dag skal jeg bli flinkere. Du også, kanskje?

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les flere innlegg av Øyvind Andersen her